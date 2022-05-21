Cem Yılmaz'ın Yeni Bir Uzay Filmi Yapmasını İsterim'

Gazeteci ve sinema eleştirmeni Kadir Kaymakçı, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının bu haftaki konuğu oldu.

"Dünya radyosu" Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan Kaymakçı, Cem Yılmaz'ın uzay sinemasını sevdiğini söyledi.

Son dönemlerde Netflix'te yayımlanan Erşan Kuneri dizisiyle de ilgili yapılan eleştirilere değinen Kaymakçı, yine de "Cem ne yapsa izlerim" dedi.

İşte Kaymakçı'nın sözleri:

"CEM UZAY İŞİNİ SEVİYOR"

"Gora, A.R.O.G., Arif 216… Bunların içinde zamanda yolculuk var. Bilim kurgu sayılır tabi. Karakomik Filmler'de de Kaçamak vardı. Cem Yılmaz seviyor bu uzay işini. Direkt söyleyeyim, Cem Yılmaz'a gülüyorum ben."

"Cem aynı mizahtan hoşlandığımız insanlardan birisi."

"Zamanla hayat değişiyor. 20 yıl önce Gora'da gördüğümüz Erşan, son dizideki bazı bölümlerde yok."

"Cem de 20 yıl önceki Cem değil. Ama genel olarak Cem'e gülüyorum. Yeni bir uzay filmi yapmasını isterim, izlerim."

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Space Mag Türkiye / Teknoloji