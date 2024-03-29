Üye Girişi
Haberler

CD Projekt Red Cyberpunk 2077 ile büyük kazanç elde etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyun dünyası geçtiğimiz yıl büyük bir sallantı yaşadı. Birçok büyük firma projelerini durdururken, işten çıkarmaların ardı arkası kesilmedi. Ancak CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin devam eden başarısı sayesinde 2023 yılını oldukça başarılı geçirdi. Peki bilim-kurgu aksiyon oyunu ne kadar para kazandı?

Cyberpunk 2077 kazancı ne kadar?

Yıllık mali raporuna göre CD Projekt Red; 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 29 artışla 308,4 milyon dolar gelir elde etti. Cyberpunk 2077 ise Phantom Liberty genişlemesinin piyasaya sürülmesinin ardından 2022'ye kıyasla yüzde 81'lik büyüme yaşadı ve 213,6 milyon dolar kazandı.

Bu rakam, şirketin gelirinin yarısından fazlasını Cyberpunk 2077'nin oluşturduğunu gösteriyor. Öte yandan şirketin net karı geçtiğimiz yıl 120 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Kuzey Amerika, toplam satışların yüzde 71'ini oluşturarak en büyük pazar olmaya devam etti.

132132132132

Cyberpunk 2077, 2020'deki ilk lansmanından bu yana 750 milyon dolarlık satış rakamına ulaştı. Bu, oyunun 400 milyon doların üzerindeki geliştirme ve pazarlama maliyetlerini telafi ettiği anlamına geliyor. Hatta şirketin neredeyse iki katlık bir kazanca ulaştığını söylemek de mümkün.

Konuyla ilgili açıklamasında CFO Piotr Nielubowicz, "Phantom Liberty'nin başarısı ve temel oyunla ilgili olumlu duyguların yeniden canlanması bizi sevindirdi. Kökleri güçlü markalar oluşturmaya dayanan CD Projekt'in daha da büyümesi için önemliydi" dedi.

CD Projekt Red ayrıca geliştirme çalışmalarının büyük bir kısmını yeni The Witcher yapımına ayırdığını açıkladı. Cyberpunk 2077'nin son aşamasını tamamlayan şirket, kaynaklarını The Witcher 4: Polaris'e aktardı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı? Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Yalvaç kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yalvaç Belediye Başkan adayı Süleyman Yalvaç kaç yaşında, nereli? Tamer Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Tamer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli? Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı? Burhan Karakoç kimdir? Memleket Partisi Sivas Sarıkışla Belediye Başkan Adayı Burhan Karakoç Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title