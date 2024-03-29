CD Projekt Red Cyberpunk 2077 ile büyük kazanç elde etti

Oyun dünyası geçtiğimiz yıl büyük bir sallantı yaşadı. Birçok büyük firma projelerini durdururken, işten çıkarmaların ardı arkası kesilmedi. Ancak CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin devam eden başarısı sayesinde 2023 yılını oldukça başarılı geçirdi. Peki bilim-kurgu aksiyon oyunu ne kadar para kazandı?

Cyberpunk 2077 kazancı ne kadar?

Yıllık mali raporuna göre CD Projekt Red; 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 29 artışla 308,4 milyon dolar gelir elde etti. Cyberpunk 2077 ise Phantom Liberty genişlemesinin piyasaya sürülmesinin ardından 2022'ye kıyasla yüzde 81'lik büyüme yaşadı ve 213,6 milyon dolar kazandı.

Bu rakam, şirketin gelirinin yarısından fazlasını Cyberpunk 2077'nin oluşturduğunu gösteriyor. Öte yandan şirketin net karı geçtiğimiz yıl 120 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Kuzey Amerika, toplam satışların yüzde 71'ini oluşturarak en büyük pazar olmaya devam etti.

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Cyberpunk 2077, 2020'deki ilk lansmanından bu yana 750 milyon dolarlık satış rakamına ulaştı. Bu, oyunun 400 milyon doların üzerindeki geliştirme ve pazarlama maliyetlerini telafi ettiği anlamına geliyor. Hatta şirketin neredeyse iki katlık bir kazanca ulaştığını söylemek de mümkün.

Konuyla ilgili açıklamasında CFO Piotr Nielubowicz, "Phantom Liberty'nin başarısı ve temel oyunla ilgili olumlu duyguların yeniden canlanması bizi sevindirdi. Kökleri güçlü markalar oluşturmaya dayanan CD Projekt'in daha da büyümesi için önemliydi" dedi.

CD Projekt Red ayrıca geliştirme çalışmalarının büyük bir kısmını yeni The Witcher yapımına ayırdığını açıkladı. Cyberpunk 2077'nin son aşamasını tamamlayan şirket, kaynaklarını The Witcher 4: Polaris'e aktardı.