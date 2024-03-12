Capcom, Street Fighter 6 için yeni bir fragman yayınladı. Yeni fragmanda oyunun 1. yıl paketi kapsamında oyuna eklenecek en son karakter de karşımıza çıktı. Eskilerden gelen bu karakter, Street Fighter hayranlarını bir hayli heyecanlandıracak.

Street Fighter 6 yeni fragmanında Akuma ortaya çıktı

Fragmanda yine öfkeli ancak bu sefer daha yaşlı bir Akuma'nın, bir heykelin kafasını, hayaletimsi, kırmızı bir Shoryuken (Street Fighter'ın ikonik Dragon Punch hamlesi) ile omuzlarından koparmasını izliyoruz. Akuma, bu oyunda da çok güçlü olacak gibi görünüyor.

Görmesi zor olsa da Akuma fragmanında Ryu da var, bu da iki rakibin tekrar birbirlerine ateş topu yağdıracaklarını gösteriyor. Fragmanın başka bir kısmında Akuma'nın Street Fighter Alpha 2'den esinlenilmiş bir tasarımı da mevcut. Fragmanda gördüklerimiz ise bu kadar, bir oynanış elementi gösterilmemiş.

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Akuma'nın ortaya çıkışı diğer DLC karakterleri Rashid, A.K.I. ve Ed'in çıkışından sonra geldi. Akuma, oyunun ilk yıl DLC karakterlerini tamamlayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Capcom henüz ikinci yıl için bir duyuru yapmadı.

Akuma hakkındaki resmi açıklama şöyle:

"Şeytani Akuma, Street Fighter 6 kadrosuna katılıyor ve sokaklarda dolaşmaya ilkbahar 2024'te başlayacak olan ödüllü dövüş oyununun 1. yıl karakter listesini tamamlıyor! Oyuncular, Akuma ile Dövüş Alanı, Dünya Turu ve Savaş Merkezi dahil olmak üzere üç oyun modunda savaşabilirler. Akuma hakkında çok daha fazlasını paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. ve 2. yıl içeriği hakkında ilerleyen yıl için ilgi çekici duyuruları ve belki de Savaş Merkezi'ne gelecek bazı eğlenceli etkinlikleri takip etmeye devam edin!"

Street Fighter 6, Haziran 2023'te satışa çıktıktan sonra yedi ay içinde üç milyon kopya sattı. Oyun, piyasaya sürüldüğü hafta sonu bir milyon satışla güçlü bir başlangıç yaptı, ardından satışa çıkışının hemen ardından bir aydan biraz fazla bir süre sonra iki milyon kopya satışa ulaştı.

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Capcom da Street Fighter 6'nın bu başarısından memnun ve yeni karakterlerin fragmanları ile bizi heyecanlandırmaya devam edecek gibi görünüyor.

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