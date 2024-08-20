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Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

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Son dönemlerde paylaşılan içeriklerden dolayı eleştiri oklarını üzerine çeken TikTok, bu kez bir fenomenin ölüm haberiyle gündeme geldi. Canlı yayın açarak takipçilerinden para talep eden fenomen, girdiği su deposunda sıkışarak boğuldu.

Son dönemlerde birçok kişinin erişim engeli getirilmesini istediği TikTok'ta takipçilerinden hediye almak için su deposuna giren fenomen, feci şekilde hayatını kaybetti.

"İKİ KURUŞ İÇİN CANLARINI VERİYORLAR"

Su deposuna sıkışan ve uzun uğraşlarına rağmen sıkıştığı yerden çıkamayan fenomenin görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Videonun altına "Şu platformun kapanması için daha ne yapılmalı?", "Şimdi ünlü olmanın mükafatını öbür tarafta verirler", "Kafayı yediler iyice", "Akılsızca bir ölüm", "Kolay para sadece fare kapanında olur", "2 kuruş için canlarını veriyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Sosyal Medya Üç Kuruş 3-sayfa Sosyal Medya 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Vedat Usakligil:

la kapatmayın tikitoku Türkiye’de niteliksizler ac kalcak

23
1
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Oguz null:

instegram kapancağına tık yok kapatılsa bunlar olmicak

18
1
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Cafer KILIÇ:

Tiktokta para için herseyi yapıyorlar gidip calismiyorlar alinteriyle kazanmiyorlar

1
0
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Burhan Korkmaz:

boş şeylerle uğraşırsan sonu böyle olur...

0
0
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