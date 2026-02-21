Haberler

Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı

Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı
Güncelleme:
Yurt dışında bir genç kız, TikTok'ta canlı yayın yaparken anne ve babası tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Kızlarının TikTok'ta canlı yayın yapmasına sinirlenen anne-baba, öz evlatlarını öldüresiye dövdü.

CANLI YAYINDA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Yurt dışında yaşayan genç bir kızın TikTok üzerinden başlattığı canlı yayın, izleyenleri dehşete düşüren anlara sahne oldu. Genç kız yayın yaptığı sırada odaya giren anne ve babası, kızlarına tekme tokat saldırdı.

O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Karim Sacikara:

ellerine sağlık

Haber Yorumlarıali tartan:

Elleri öpülesi anne babalar keşke bizde de bu şekilde olsa

Haber YorumlarıWingchun07 null:

İnsan evladını döver mi. Güzelce konuşmak varken hayvan gibi davranmak ne kadar kötü. Hapise atılmalılar

Haber YorumlarıBARBAROS:

Ellerine sağlık o anne ve babanın. Helal olsun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

