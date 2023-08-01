CANiK, IDEF'23'te 40 ülkeden 25 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Bu yıl 16'ncı kez 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen IDEF'23'te CANiK, 40 ülkeden 25 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. CANiK'in sergilediği ürünler Avrupa, Afrika, Uzak Doğu ve Körfez ülkelerinden ilgi gördü. CANiK standı, etkinlik boyunca toplam 15 delegasyon tarafından ziyaret edildi.

'SAVUNMA SANAYİ ALANINDA TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK'

IDEF'23 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında savunma sanayimizin ulaştığı başarıları sergilediğimiz, olağanüstü güzellikteki bir fuarı geride bıraktık. Organizasyonun en büyük stantlarından birinde, ülkemizin milli 12.7 mm uçaksavarı CANiK M2 QCB'nin gelişmiş yeni versiyonu CANiK M3, orta kalibre toplarımız ve iştiraklerimizden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailemizi IDEF'23 kapsamında ilk defa sergiledik. Geliştirdiğimiz yeni sistemlerimizin Türkiye'nin değerli firmaları TUSAŞ, HAVELSAN, FNSS, NUROL, Katmerciler, Best Grup ve Elektroland'ın stantlarında da sergilendi. Dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayi alanında Türkiye'ye duyduğu güveni de IDEF'te bir kez daha görmüş olduk. Fuarda gelecek dönem iş birlikleri için önemli görüşmelerimiz oldu. Türkiye için çok güzel bir dönemin başlangıcı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.