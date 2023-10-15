Cambridge Üniversitesi Bilim İnsanlarından Zaman Yolculuğu Araştırması

Cambridge Üniversitesi bilim insanları, zaman yolculuğu için kuantum parçacık dolaşıklığı üzerine bir araştırma yaptı. Araştırmada, geçmişe gönderilen bir parçacığın etkisi hesaplandı ve kuantum parçacık teorisinin zaman yolculuğu üzerindeki etkisi test edildi.

Zaman yolculuğu, belki de bilim kurgunun en imkansız görünen teknolojilerinden biri. Çoğu fizikçiye göre zamanda geriye gitmek belki mümkün. Ama çoğumuzun hayal ettiği geleceğe yolculuk pek de mümkün görünmüyor. İşte bu anlamda Cambridge Üniversitesi bilim insanları ilginç bir araştırma ile karşımıza çıktı.

Bilim insanlarından zaman yolculuğu için kuantum parçacık dolaşıklığı

Buna göre araştırmacılar bir tür zamanda yolculuk simülasyonu oluşturdu. Araştırmacılar, bu simülasyon için kuantum dolaşıklığı ilkesini esas aldı. Peki ama nedir bu kuantum dolaşıklığı?

Oldukça karmaşık bir teori olsa da, iki veya daha fazla parçacığın birbirinden bağımsız şekilde hareket edemeyeceği ve birbirini etkileyeceği savıyla hareket ediyor.

Tabii ki dolaşıklılık bu kadar basit bir kavram değil ama en basit şekliyle kuantum parçacıklarının birbirleriyle bağlantılı hareket etmesi. İşte bilim insanları bu teoriden hareketle geçmişe bir yolculuk yapıldığı zaman nasıl bir etkisi olduğunu hesaplıyor.

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Ortaya çıkan simülasyonda öncelikle geçmişe gönderilen bir parçacığın geçmişe olan etkisi hesaplandı. Daha sonrasında ise bu parçanın günümüzdeki yer alan diğer parçaya olan etkisi üzerinden nasıl bir bağ kurulduğu ortaya kondu. Bu anlamda kuantum parçacık teorisine göre geçmişle bugün birbirine bağlanıyor.

Aslında daha önce bilim insanları kuantum parçacık teorisini kanıtlamıştı. Kısacası, iki kuantum parçacığının birbirini etkilediği ortaya çıkmış durumda. İşte anlamda da iki kuantum parçası üzerinden zaman yolculuğu gerçekleşirse nasıl bir etkisi olacağı test ediliyor.

Aslında bunu basitçe anlatmanın en kolay yolu, Denzel Washington'un başrolünde oynadığı Dejavu filmi. Bu filmde bir grup bilim insanı geçmişe kağıt parçaları gibi küçük ölçekli materyaller gönderiyordu. Burada bilim insanları tabii ki bu aşamada değiller. Şu an için teorik açıdan geçmişe gönderilen bir kuantum parçaçığı günümüzde yer alan başka bir parçaçığı nasıl etkiler gibi bir sorunun cevabı aranıyor.

İlk ortaya çıkan bulgular da kuantum parçaçık dolaşıklığı teorisini kanıtlar nitelikte. Tabii ki bilim insanları şu an için tüm bunlar bir simülasyon üzerinde denedi.

Peki sizce gelecekte zaman yolculuğu olmasa bile bu tür bir geçmişe obje gönderme teknolojisi hayatımıza girebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.