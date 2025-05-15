Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Yeni Nesil Otobüs Koltuğu Projesi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Yeni Nesil Otobüs Koltuğu Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, şehirler arası otobüsler için hafif, güvenli ve çevre dostu koltuk tasarlıyor. Proje, TÜBİTAK destekli olarak geliştiriliyor ve mevcut koltuklara kıyasla %10 daha hafif bir prototip hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) şehirler arası otobüsler için hafif, güvenli ve konforlu koltuk tasarlanıyor.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Yüce'nin yürütücülüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Fatih Karpat'ın yardımcı araştırmacı olarak yer aldığı "Şehirlerarası Otobüsler için Yeni Nesil Hafifletilmiş Yolcu Koltuğu Tasarımı ve Prototip İmalatı" başlıklı proje, TÜBİTAK TEYDEB 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Yalnızca teknik değil, ekonomik ve çevresel faydaların da sağlanacağı öngörülen proje sonucunda uluslararası standartlara uygun, mevcut koltuklara kıyasla yüzde 10 daha hafif, enerji verimli ve çevre dostu bir prototip geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Celalettin Yüce, proje kapsamında yüksek mukavemetli çelikler, alüminyum alaşımları, kompozit ve plastik malzemelerin bir arada kullanılarak yapısal hafifletmenin sağlanacağını aktardı.

Hem ağırlığın düşürüleceğini hem de güvenlik standartlarının korunacağını belirten Yüce, koltuklara yeni nesil elektromekanik bileşenlerin entegre edileceğini bildirdi.

Projenin müşteri kuruluşu firma adına açıklama yapan AR-GE Merkezi Müdürü ve Proje Sorumlusu Veli Öztürk de yerli ve yabancı birçok markaya doğrudan çözüm ortağı olarak hizmet verdiklerini kaydederek, "Bu projede yer alarak hem yenilikçi hem de sürdürülebilir yolcu koltuğu çözümleri geliştirme hedefimizi daha ileriye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Teknoloji
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

Trump "İstanbul'a gelebilirim" dedi, bu kez Putin yan çizdi
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'e hangi takım çıkacak! Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda

Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava

Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj

Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title