Bursa Teknik Üniversitesi'nde Havacılık ve Savunma Günleri Başladı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu öğrencileri tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Havacılık ve Savunma Günleri başladı.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok'ta gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite olarak genç, dinamik ve güçlü bir şekilde birçok alanda kayda değer başarılar elde ettiklerini belirterek, TÜBİTAK projelerinde kaydedilen artışın yanı sıra AR-GE ve proje günleri ile üniversitede ilk defa yapılan "sorun çözüm pazarı" gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiğini aktardı.

"Öğrenci odaklı üniversite" olarak tanındıklarını anlatan Çağlar, şunları kaydetti:

"Öğrenciyi merkeze alan bir üniversite olarak da bugün tamamen mutfağından, hazırlamasına ve sunumuna kadar öğrencilerimizin yaptığı güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Bu anlamda Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğumuzu tebrik ediyorum. Her sene düzenli olarak bu organizasyonu yapıyorlar ve ülkemizin çok saygın temsilcilerini davet ediyorlar. Bu bağlamda onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada TUSAŞ gibi, Kale Savunma gibi, Hexagon gibi birçok firmayı misafir edeceğiz. Onların çok değerli tecrübelerini, katkılarını dinleyeceksiniz. Hepsine teşekkür ediyorum. Havacılık ve Savunma Günleri'nin devam etmesini ve faydalı olmasını temenni ediyorum."

Üniversitenin Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu Başkanı Emre Öz de 2016'dan beri teknoloji başta olmak üzere çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Bunun yanında da takım ruhu ve emeğimizle birlikte her yıl büyüdük. Bu etkinlikte sektörden bilindik isimler bizimle olacak. Gökyüzü bir sınır değil bizim için sadece bir başlangıç." dedi.

Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Alperen Karabudak ise topluluk olarak çeşitli kategorilerde insansız hava araçları geliştirdiklerini anlattı.

Farklı özelliklerde araçlar tasarladıklarını aktaran Karabudak, şöyle konuştu:

"Dikey iniş kalkışlı, sabit kanat ve döner kanat olmak üzere 3 çeşit İHA kategorisinde farklı projeler geliştirip, yarışmalara katılmaktayız. Aynı zamanda bu sene yedincisini düzenlediğimiz Havacılık ve Savunma Günlerini düzenliyoruz. Bu tarz projeler ve etkinlikteki amacımız üniversite öğrencilerinin havacılığa ve savunma sanayiine olan ilgisini artırmak. "

BTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Alperen Burak Temiz ise etkinliğin havacılığa ilgili olan gençlere fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Etkinlikte, topluluk üyesi öğrenciler kurdukları stantlarda pilotluk simülasyonu ve kendi geliştirdikleri insansız hava araçlarını tanıttı.

Havacılık ve savunma sanayisinde tanınmış birçok firmanın temsilcisi, 3 gün boyunca burada öğrencilerle bir araya gelip konferans verecek.