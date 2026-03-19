Bursalı öğrenciler Çekya'daki robot yarışmasında derece aldı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, Çekya'da düzenlenen RoboPlzen 2026 Uluslararası Robot Yarışmasında çeşitli kategorilerde ödüller kazanarak önemli başarılar elde etti.

Pilsen şehrinde 16-18 Mart'ta gerçekleştirilen organizasyona 9 ülkeden 28 takım ve 56 öğrenci katıldı.

Ortaöğretim öğrencileri, "çizgi izleyen robot-araç" kategorisinde projeleriyle yarıştı. Projeler, robotik sürüş algoritmaları, sensör entegrasyonu ve araç tasarımı kriterlerine göre değerlendirildi.

Yarışma sonucunda "en hızlı otonom araç" kategorisinde Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Bursa Erkek Lisesi dördüncü oldu.

"En iyi otonom araç tasarımı" kategorisinde Yıldırım Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Bursa Erkek Lisesi ikinci sırada yer aldı."

Genel sıralamada ise Bursa Erkek Lisesi ikinci, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Bursalı takımlar, yarışmada 28 takım arasında ilk sıralarda yer aldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
