Bursa'da Yapay Zeka ve Biyofizik Kongresi Devam Ediyor

Türk Biyofizik Derneği ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası ve 36. Ulusal Biyofizik Kongresi" Bursa'da devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede, birçok bilim insanı ve akademisyen bir araya geldi.

Kongrenin ikinci gününde moderatörlüğünü yaptığı "Biyofiziğin Yeni Gücü: Yapay Zeka" başlıklı panelde konuşan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi Akpolat, birçok platformda korkunç bir veri üretiminin söz konusu olduğunu ifade etti.

Akpolat, milyonlarca hücreyi incelemenin imkansız olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla o milyonlarca hücredeki veriyi incelemek için bize yapay zeka büyük olanaklar sunuyor. Onun için büyük veri kavramı artık çok önemli. 2012 yılında ilk defa bir bilimsel makalede ele alınmış. Daha sonra 2017-2019'lu yıllara kadar çok fazla ses çıkmamış. Ondan sonra bir Davos Zirvesi'nde işin ekonomik boyutu gündeme getirilince büyük verinin artık sıçraması söz konusu. Şu anda da günümüzde büyük veri çok önemli bir alan."

Akpolat, büyük veri analitiğinin halk sağlığı araştırmalarında da etkin kullanıldığını sözlerine ekledi.

"Yüzde 92 doğrulukta çalışıyoruz şu anda"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Yapay Zeka Komite Başkanı Doç. Dr. Leyla Türker Şener de Türkiye'de yapay zeka alanında yaptıkları çalışmalardan bahsederek, ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlıkta Yapay Zeka Zirvesi'ni 2018 yılında düzenlediklerini hatırlatan Şener, Türkiye'nin ilk Sağlıkta Yapay Zeka kitabını da aynı yıl çıkardıklarını dile getirdi.

Çalışmaların sağlık alanında meme kanseri tanısıyla ilgili olarak başladığını aktaran Şener, şöyle konuştu:

"55 bin tane meme kanseri görüntüsünü, sağlıklı görüntüyü kendi algoritmamızla eğittik. Herhangi bir var olan IA (yapay zeka) toolunu (araç, alet) kullanarak değil, kendi IA toolumuzu oluşturduk, kendi algoritmalarımızla, kendi veri kümemizi, kütüphanemizi oluşturduk ve eğittiğimiz sistemde görüntünüzü yükleyebiliyorsunuz. Herhangi bir hastanızın görüntüsünü, ardından 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince onaylıyorum.' diyorsunuz. Yükleyip sonucunu 'kanserli veya değil' diye yorum yapan sistemimiz var. Yüzde 92 doğrulukta çalışıyoruz şu anda."

Şener, Belgrad'daki bir hastanın Çin'den uzaktan ameliyat edildiğine işaret ederek, şunları paylaştı:

"Belki biz de 8 bin kilometre ötedeki bir deney laboratuvarında robotumuzla bunu gerçekleştirebiliriz veya oradaki uzmanımızla bu operasyonları, deneyleri yapabiliriz. Yapay zeka aracılığıyla, karar destek mekanizmasıyla bize deneyimizin sonuçları söylenebilir. Hatta deney gerçekleşirken yapmamızı önerdiği sistemleri bize söyleyebilir. Makale tabanlı olarak yapılmış olan çalışmaları öğrenen sistem, size bir sonraki basamakta önerilerini sunabilir ve deneylerimizi, çalışmalarımızı en hızlı, en doğru şekilde gerçekleştirebileceğimiz platformlar bu yapay zekayla geliştirilmekte."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selma Yaman ise "Algolojide Yapay Zeka Uygulamaları ve Yapay Zeka Uygulamalarında Etik" başlıklı sunumunda, yapay zeka uygulamalarındaki başlıca etik sorunlara değindi.

Halihazırda eğitim gören tıp öğrencilerinin ve klinik hocaların birçok kaygıları olduğunu belirten Yaman, "Hastaların da bu başlıklarda kendi açılarından problemleri ve endişeleri var. Bunların çözülmesi gerekiyor. Tıbbi problemler, tıbbi anlamda etik problemler, öngörülüp çözümlenmesi için." ifadelerini kullandı.

Program, panele görüntülü olarak katılan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem'in sunumuyla devam etti.

Kongre, 6 Eylül'de sona erecek.