Çoklu Harekat Ortamında Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen zirvede, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve sektör firmaları bulut bilişim ve siber savunma konularında bilgilendirildi. Zirve, günümüz harekat sahasında bulut teknolojilerinin önemine dikkat çekti.

ANKARA'da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde 'Çoklu Harekat Ortamında Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi' gerçekleştirildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre; 'Çoklu Harekat Ortamında Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi'ne Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile sektör firmaları katılım sağladı. Zirvede; TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi kapsamında hız kesmeden devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca günümüz harekat sahası için kritik öneme sahip olan bulut bilişim kabiliyetlerinin, çeşitlenen ve kabiliyeti artan savunma sanayi unsurlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu çerçevede, savunma sanayine yönelik platform, sistem ve alt bileşenlerin 'bulut uyumlu' hale gelmesinin önemi özellikle vurgulandı. Günümüz bilişim dünyasının ana çalışma alanları olan bulut teknolojileri ve siber savunma konuları, dijital egemenlik yaklaşımı kapsamında ve çoklu harekat ortamının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ele alındı. Zirve kapsamında ayrıca, ilerleyen dönemde yürütülecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve planlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
