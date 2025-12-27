Haberler

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Güncelleme:
Yapay zekayla üretilen sahte videolar üzerinden yürütülen dolandırıcılık iddiaları gündem oldu. İddiaya göre dolandırıcılar, özellikle 50 yaş üstü erkekleri hedef alarak bu içeriklerle güven kazanıyor ve yüklü miktarda para talep ediyor.

Yapay zekanın geldiği noktayı gözler önüne seren görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. İddiaya göre bazı kişiler, yapay zeka kullanarak sahte videolar hazırlayıp bunları kendi sosyal medya profillerinde paylaşıyor.

HEDEFTE 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER VAR

Paylaşılan içeriklerde, dolandırıcıların özellikle 50 yaş üstü erkekleri hedef aldığı öne sürüldü. Şahısların, güven oluşturmak amacıyla sahte videoları kullanarak karşı tarafın duygularını manipüle ettiği ve ardından para talebinde bulunduğu iddia edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA İSTİYORLAR

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına göre dolandırıcılar, "acil ihtiyaç", "yardım" ya da benzeri gerekçelerle hedef aldıkları kişilerden yüklü miktarda para istiyor. Bu yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiği ileri sürüldü.

UZMANLAR UYARIYOR

Yapay zeka teknolojisinin bu tür kötüye kullanımına dikkat çeken kullanıcılar, gerçekliğinden emin olunmayan içeriklere karşı temkinli olunması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada gündem olan iddialar, dijital dolandırıcılık risklerini yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
