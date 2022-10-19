Bu oyunlar yükselişte! Steam'in en çok satanları belli oldu
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Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise bir haftadır indirimde olan yapımlar oldu.
Dünyanın en popüler oyun içerik platformu olan Steam düzenli olarak en çok satan, indirime giren ve zamlanan oyunları paylaşıyor. Bugün ise indirimler nedeniyle birçok yapımın tekrar popüler hale geldiğini görüyoruz.
Steam, haftanın en çok satan oyunlar listesini açıkladı!
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında yüzde 50 indirimde olduğu için 299 TL yerine 149.50 TL'ye satılan Red Dead Redemption 2 yer alıyor. Hemen ardında geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan ve ilk günden liste başına yerleşen FIFA 23 bulunuyor.
Şaşırtıcı bir şekilde 1099 TL'lik fiyatı oldukça pahalı bulunduğu için eleştirilere maruz kalan Call of Duty Modern Warfare 2 de henüz ön sipariş aşamasında olmasına rağmen Uncharted ile birlikte rekor kırmaya devam ediyor.
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SıraOyunFiyat1Red Dead Redemption 2-50% 149,50 TL2EA SPORTS™ FIFA 23699,99 TL3Call of Duty®: Modern Warfare® IIÖn Sipariş 1.099,00 TL 4Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz5UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası KoleksiyonuÖn Sipariş 499,00 TL6Forza Horizon 4-67% 30,36 TL7Destiny 2Oynaması Ücretsiz 8Forza Horizon 5-30% 209,30 TL9Dota 2Oynaması Ücretsiz10Dead by Daylight-60% 39,60 TL11Apex Legends™Oynaması Ücretsiz12RIDE 4-75% 19,25 TL13Tom Clancy's Rainbow Six® Siege89,00 TL14Grand Theft Auto V: Premium Edition-40% + -64% 74,69 TL15Grand Theft Auto V-64% 74,69 TL16New World177,50 TL17PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz18Football Manager 2023Ön Sipariş -20% 479,20 TL19Forza Horizon Ultimate Driving Bundle-10% + -44% 361,62 TL20Lost ArkOynaması Ücretsiz21Victoria 3Ön Sipariş 249,00 TL22A Plague Tale: Requiem550,00 TL23HITMAN 3-60% 119,60 TL24Cyberpunk 2077249,00 TL25Hunt: Showdown-50% 54,50 TL26Tom Clancy's Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack Premium259,00 TL27Tribal WarsOynaması Ücretsiz28Gotham KnightsÖn Sipariş 499,00 TL29The Sims™ 4Oynaması Ücretsiz30NBA 2K23-33% 468,33 TL31Planet Zoo-70% 54,11 TL32Black Desert19,00 TL33It Takes Two-50% 199,99 TL34Europa Universalis IV-75% 19,75 TL35Mafia: Definitive Edition-65% 90,65 TL36Crash Bandicoot™ 4: It's About Time399,00 TL37theHunter: Call of the Wild™-73% 8,64 TL38Stray-20% 128,00 TL39UNDECEMBEROynaması Ücretsiz40EA Play39,99 TL41WarframeOynaması Ücretsiz42Ready or Not99,00 TL43No Man's Sky-50% 105,00 TL44NARAKA: BLADEPOINT129,99 TL45SnowRunner-40% 90,00 TL46Prototype 2-75% 14,75 TL47Knight OnlineOynaması Ücretsiz48Marvel's Spider-Man: Miles MoralesÖn Sipariş 499,00 TL49Sea of Thieves61,00 TL50ELDEN RING599,00 TL
Münir Karaloğlu Steam Teknoloji Haberler