Bu oyunlar yükselişte! Steam'in en çok satanları belli oldu

Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise bir haftadır indirimde olan yapımlar oldu.

Dünyanın en popüler oyun içerik platformu olan Steam düzenli olarak en çok satan, indirime giren ve zamlanan oyunları paylaşıyor. Bugün ise indirimler nedeniyle birçok yapımın tekrar popüler hale geldiğini görüyoruz.

Steam, haftanın en çok satan oyunlar listesini açıkladı!

Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında yüzde 50 indirimde olduğu için 299 TL yerine 149.50 TL'ye satılan Red Dead Redemption 2 yer alıyor. Hemen ardında geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan ve ilk günden liste başına yerleşen FIFA 23 bulunuyor.

Şaşırtıcı bir şekilde 1099 TL'lik fiyatı oldukça pahalı bulunduğu için eleştirilere maruz kalan Call of Duty Modern Warfare 2 de henüz ön sipariş aşamasında olmasına rağmen Uncharted ile birlikte rekor kırmaya devam ediyor.

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