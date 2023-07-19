Anadolu Motor'un ürettiği çevreci motorlar, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Faz V Tip Onay Belgesi ile belgelendirildi. Motorlar, tarım alanında kullanılacak ve çevreyi daha az kirleten özelliklere sahip. TSE Başkanı Mahmut Şahin, bu belgenin sürdürülebilir bir çevre için önemli olduğunu belirtti.

Bu çevreci motorlar Faz V Tip Onay Belgesi'ne kavuştu

KOCAELİ - Anadolu Motor'un ürettiği ve özellikle tarım alanında kullanılacak çevreci motorlar, Türk Standardları Enstitüsü tarafından "Faz V Tip Onay Belgesi" ile belgelendirildi.

Uluslararası ve bölgeler arası standardizasyon kuruluşlarında aktif görevler üstlenen, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda deney, muayene, gözetim, belgelendirme gibi uygunluk değerlendirme hizmetlerini sağlayan Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Anadolu Motor firmasını Antor marka 2AD ve 4AD tip motorları için yerli ve milli 0-8 kW güç aralığında "Faz V Tip Onay Belgesi" ile belgelendirdi. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Anadolu Motor'un fabrikasında düzenlenen programa TSE Başkanı Mahmut Şahin de katıldı.

"Anadolu Motor'un yapmış olduğu Faz 5 çalışması yerli ve milli tasarım çerçevesinde başarıyla sonuçlandı"

TSE Başkanı Mahmut Şahin, dünyada iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün arttığını ve bu durumun çevreyi farklı şekillerde etkilediğini belirterek, "Bu anlamda dünyada gerek ülke bazında, gerekse özel sektör bazında çok yoğun bir çalışma yürütülmekte. Yeni çalışmalar, yeni standartlar yayınlanmakta. Ülkeler bununla alakalı yeni mevzuatlar hazırlıyor. Tabii ülkemizde de bu alanda çok büyük hazırlıklar ve çalışmalar yapılmakta. Karbon salınımı daha az seviyelere indirebilmek için dünyada ortalama sıcaklığın 1 buçuk derecenin altında tutulabilmesiyle alakalı tedbirler alınmakta. Biz de Türk Standartları Enstitüsü olarak bu alanda özellikle karbon salınımlarını en aza indirebilecek çalışmalarla alakalı sertifikasyon ve belgelendirme çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle kara araçlarının egzoz gazlarından salınım olan karbon seviyesinin aza indirilmesiyle alakalı motor seviyelerinde de çeşitli çalışmalar yürütülmekte. Bu çerçevede, Anadolu Motor'un da yapmış olduğu Faz 5 çalışması yerli ve milli tasarım çerçevesinde başarıyla sonuçlandı" dedi.

"Daha çeşitli motorların da tip onaylarını vermeye başlayacağız"

Gerekli test çalışmalarının hem TSE laboratuvarında Hem de Anadolu Motor'un test platformlarında titizlikle yapıldığına dikkat çeken Başkan Şahin, "Olumlu netice aldıktan sonra Anadolu Motor Faz 5 onayını almaya hak kazandı. Bu, sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulabilmesi adına, gelecekte çocuklarımızın yaşanabilir bir doğada olabilmeleri adına büyük önem arz ediyor. Burada özellikle yerli ve milli tasarımı gerçekleştiren, bu Faz 5 motorun karbon salınımlarını gerekli standartlara uygun hale getiren bütün teknik ekibi tebrik ediyorum. Bugün de bu çalışmanın neticesi olarak TSE olarak tip onayını vermek için burada belge töreni düzenledik. Bu aslında bu kategorideki ilk yerli ve milli ürünün belgesi anlamına geliyor. Ülkemizde bu alanda daha büyük kilovatlı motorların da Faz 5 tip çalışmaları devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda sonuçlandığı zaman daha çeşitli motorların da tip onaylarını vermeye başlayacağız" diye konuştu.

"TSE, ülkemizdeki yapılan bu çalışmaların sertifikasyonunu ve belgesini düzenliyor"

Türkiye'de son yıllarda teknoloji yatırımlarının hızla arttığının altını çizen Şahin, "Bunların da sonuçlarını almaya başladık. Üretilen bu makine, teçhizat, motor gibi ürünlerin uluslararası alanda geçerliliğinin olabilmesi, ticaretinin gerçekleştirilebilmesi ve kullanılabilmesiyle alakalı belgeye ihtiyacı var. İşte tam da bu noktada yurt dışına olan bağımlılığı ortadan kaldırmak adına Türkiye'nin yerli ve milli kuruluşu TSE, ülkemizdeki yapılan bu çalışmaların sertifikasyonunu ve belgesini düzenliyor" ifadelerini kullandı.

"Faz 5 motorumuz bugün belgelendirilmiş oldu"

Uzun yıllardır fabrikada dizel motor üretimi yaptıklarını kaydeden Anadolu Motor Genel Müdürü Yutkun Tok ise "Ürettiğimiz motorlar farklı sanayi kuruluşlarında da kullanılıyor. Tarıma hizmet ettiğimizi de söyleyebilirim. Motorlarımız çapa makinesi üretiminde, jeneratör üretiminde de kullanılan motorlar. Bu motorlara yönelik geçtiğimiz dönemlerde emisyon standardı yayımlandı. Bizde bu standartları yakalamak adına 3 yılı aşkın süredir Ar-Ge faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tabii bu süreç içerisinde TSE'nin ve TÜBİTAK'ın önemli katkılarıyla bugün bu noktaya geldik. Faz 5 motorumuz bugün belgelendirilmiş oldu. Bu şekilde bizde dünyaya ithal eden yerli üreticilerimize, tüketicilerimize, hem de yurt dışındaki iş ortaklarımıza yeni Faz motoru sunabilir hale geldik" dedi.

Yutkun Tok, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu motorlar daha çevreci motorlar. Bunun altını çizmek isterim. Daha az çevreyi kirletiyor. Emisyon oranları düşük, karbondioksit daha az salıyor. Tabii bununla beraber yakıt tasarrufu da sağlayacak. Derinlik arttığı için motorumuz çok daha az yakıt tüketiyor olacak. Bunlar en önemli katkıları. Vatandaşlarımız bu motorları tarım başta olmak üzere farklı alanlarda görebilirler"