BMW Otomobilleri iPhone 15'i Bozuyor

Apple'ın merakla beklenen iPhone 15 serisi, BMW otomobillerin kablosuz şarj teknolojisiyle uyumsuzluk yaşadığı için sorunlarla karşılaşıyor. Kullanıcılar, NFC çipinin bozulduğunu ve Apple Pay gibi özelliklerin çalışmadığını belirtiyor.

Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Çıktığı günden itibaren fazlasıyla ilgi gören yeni seri son zamanlarda meydana gelen sorunlarla gündemde. Bu kez kablosuz şarj teknolojisine sahip BMW otomobillerin, iPhone 15'i bozduğu ortaya çıktı. İşte detaylar!

BMW'deki kablosuz şarj, iPhone 15 NFC çipini bozuyor!

Apple'ın en yeni serisi iPhone 15 çıktığı andan itibaren gündemin bir numaralı isimlerinden biri oldu. Tasarım ve özelliklerinin yanı sıra seri, son zamanlarda kullanıcılarına birçok sorun yaşatıyor. Sorunların çoğu ise yazılım kaynaklı oluyor. iPhone 15 bu kez de BMW otomobillerde yaşadığı sorunla kullanıcıları çıldırttı.

Çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında BMW sahipleri, iPhone 15'lerinin NFC çipinin cihazı araçlarındaki kablosuz şarj pediyle şarj ettikten sonra artık çalışmadığından şikayetçi. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, iPhone'un beyaz ekranda kurtarma moduna girdiğini ifade etti.

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Öte yandan cihazı yeniden başlattıktan sonra NFC çipinin işlevini kaybettiğini de belirtti. NFC çipi Apple Pay ve dijital araba anahtarı gibi özelliklere güç sağlıyor. Söz konusu sorunu yaşayan kullanıcılar, Cüzdan uygulamasında Apple Pay'in kurulamadığı yönünde hata mesajı alıyor.

Şu ana kadarki sorunlar iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcılarından geldi. Ancak bu durumdan iPhone 15 ve Plus modellerinin de etkilendiği bildiriliyor. Bundan dolayı da herhangi bir iPhone 15 sahibinin sorun çözülene kadar dikkatli olması gerekiyor.

Spesifik olarak sorunun nedeni, hangi BMW modellerinde olduğu ve kaç kişinin etkilendiği bilgileri net değil. Bu nedenle sorunla ilgili çok fazla bilgi yer almıyor. Öte yandan şirket sorunun tekrar yaşanmayacağına dair bir garanti de vermiyor.

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