Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, NASA ile anlaşarak küçük çaplı bir Mars görevi için çalışmalara başladı. Blue Origin Mars görevinin 2024 sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor ancak roketin henüz fırlatma testi yapılmadı.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, küçük çaplı bir Mars görevi için NASA ile anlaştı. NASA, yakın bir zamanda özellikle Mars görevini kapsayan uzay programları için bütçede kısıntıya gitti. Bu anlamda daha önce şubat ayında Blue Origin ile yapılan anlaşmanın da bu kemer sıkmadan etkilenmesi tahminler arasındaydı. Ancak NASA ve Blue Origin arasındaki anlaşma resmiyet kazandı. Peki ama Blue Origin ve New Glenn roketi ne zaman Mars'a gidecek?

Blue Origin Mars görevi tarihi ortaya çıktı? Ancak bir sorun var

Blue Origin Mars görevinin 2024 sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Şu an için açıklanan resmi bir fırlatma tarihi olmasa da NASA fırlatma programlarını genelde 26 ayda bir yapıyor. Bu anlamda da Blue Origin Mars görevi fırlatması 2024 sonlarında gerçekleşecek. Eğer bu fırlatma o tarihte gerçekleşmezse 2026 tarihine kalma ihtimali yüksek.

Tüm sorun da işte bu ayrıntıda karşımıza çıkıyor. Blue Origin'in bu yeni roketi New Glenn, şimdiye kadar bir fırlatma testi gerçekleştirmedi. Uzay turizmi konusunda tecrübeli şirket ise 2024 yılı içerisinde ilk denemeleri yapacak. Eğer bu denemeler başarılı olur ve NASA'dan onay alırsa 2024 sonunda Mars görevinin gerçekleşme ihtimali yüksek.

Burada bir sorun yokmuş gibi görünse de Blue Origin, aslında bu firlatma testlerini 2023 içinde yapmayı planlıyordu. Yine bu anlamda Blue Origin yetkilileri fırlatma testlerinin zamanında yapılacağına garanti veremiyor.

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NASA'nın ise henüz denemesi bile gerçekleşmeyen bir roket için neden anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Buna göre Blue Origin, NASA bu Mars görevi için 20 milyon dolar ödeme alacak. Uzmanlara göre bu bir uzay görevi için oldukça mütevazi bir rakam. Yine bu görevin NASA için toplam maliyeti de 79 milyon dolar.

Blue Origin tarafından inşa edilen New Glenn şirketin ilk yörünge sınıfı roketi. Bu anlamda roket 98 metre yüksekliğinde ve 7 metre çapında. Blue Origin'e göre roket, yaklaşık 45 ton yükü alçak Dünya yörüngesine kaldırabilme gücüne sahip. Bu haliyle New Glenn roketi SpaceX'in Falcon 9 roketinin en üst kapasitesinin üzerinde bir güce sahip. Ancak roket bu gücüyle SpaceX'in Falcon Heavy'sinin altında yer alıyor.