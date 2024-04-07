Blue Origin, 90 Yaşındaki Bir Astronotu Uzaya Gönderecek

Görünüşe göre Jeff Bezos'un uzay araştırmaları şirketi Blue Origin, sıradaki misyonunda uzaya tam 90 yaşında bir astronot gönderecek. Böylece Ed Dwight, yıllar sonra hayallerini gerçekleştirecek ve oldukça az sayıdaki siyahi astronottan biri olacak.

New Shepard isimli yeni nesil uzay aracıyla seyahat edecek Dwight, mürettebattaki 6 kişiden biri olacak. İlk insanlı seferini gerçekleştirecek olan aracın, önemli keşiflere imza atması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Blue Origin, radikal astronot kararı ile gündemde

Blue Origin yönetimi yaptığı resmi açıklamada, Ed Dwight'ın 1961 yılında bizzat dönemin Amerikan başkanı John F. Kennedy tarafından tarihin ilk siyahi astronot adayı olarak seçildiğini, fakat bunun için fırsat bulamadığını ifade etti. Eski ABD Hava Kuvvetleri mensubu da olan Dwight'ın, ülkedeki Havacılık ve Uzay Araştırma Pilot Okulu'nu başarıyla bitirdiği söyleniyor. Ancak Dwight maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı uzay seyahati yapamamıştı.

Büyük bir merakla beklenen uzay seferine Ed Dwight ile birlikte Mason Angel, Sylvain Chiron, Kenneth Hess, Carol Schaller ve Gopi Thotakura da katılacak. Sefere katılabilmek için oldukça büyük paraların ödendiği biliniyor. Gelen sızıntılara göre, Dwight'ın katılım ücretini Space for Humanity ve Jaison-Jamie Robinson vakıfları karşılayacak. Blue Origin yönetimi, seferin başarıyla tamamlanacağı hakkında oldukça emin bir görüntü çiziyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Blue Origin yeni uzay seferinde iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz Blue Origin'in uzay projelerini takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.