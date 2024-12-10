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Bir vatandaşın arabasını koruma şeklini görenler şaşkın

Bir vatandaşın arabasını koruma şeklini görenler şaşkın
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Park halindeki bir araca başka araçlardan zarar görmemesi için yapılan koruma yöntemi çok konuşuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.

Araç fiyatlarıyla beraber yedek parça ve onarım fiyatları da yükselince vatandaşlar arabalarını korumak için ilginç yöntemlere de başvuruyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, görenleri şaşkına çevirdi. Bir araç sahibi, aracının ön ve arka tamponuna zarar gelmemesi için "sosis" diye tabir edilen köpüklerden sardı. Görüntülere çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar araç sahibine hak verdi.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Teknoloji
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