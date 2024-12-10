Bir vatandaşın arabasını koruma şeklini görenler şaşkın

Araç fiyatlarıyla beraber yedek parça ve onarım fiyatları da yükselince vatandaşlar arabalarını korumak için ilginç yöntemlere de başvuruyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, görenleri şaşkına çevirdi. Bir araç sahibi, aracının ön ve arka tamponuna zarar gelmemesi için "sosis" diye tabir edilen köpüklerden sardı. Görüntülere çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar araç sahibine hak verdi.