BiP ve İstanbul Kültür Üniversitesi İş Birliğiyle İletişim Kanalları Birleşti

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, İstanbul Kültür Üniversitesi ile yaptığı iş birliği sayesinde üniversitenin iletişim kanallarını tek bir platformda birleştirdi. BiP Keşfet üzerinden öğrenci, akademisyen ve idari personel artık haberleşebilecek.

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ile yaptığı iş birliği kapsamında, üniversitenin kapalı ve açık iletişim kanalları BiP'e taşınarak öğrenci, akademisyen ve idari personelin tek kanal üzerinden haberleşebilmesi sağlandı.

Turkcell açıklamasına gör, BiP, ilk üniversite iş birliğini İKÜ ile gerçekleştirdi. BiP, iş birliği kapsamında, öğrenci, akademisyen ve idari personele BiP Keşfet üzerinden sunduğu çözümlerle üniversitenin dijitalleşme sürecine destek sağladı.

Ortak proje kapsamında başta öğrenci işlerindeki bazı işlemler olmak üzere, ders ve okul bilgilendirmeleri, yemekhane bilgileri, üniversite içi duyurular, dijital öğrenci kimlik kartı gibi pek çok özellik BiP kanallarına taşındı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, "BiP olarak, üniversite iş birliklerimizden ilkini İstanbul Kültür Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Bu kapsamda BiP Keşfet'te sadece İstanbul Kültür Üniversitesi'nin öğrenci, akademisyen ve idari personellerin erişebildiği yaklaşık 20 bin kullanıcıya sahip, anlık iletişim platformu olarak kapalı kanal konumlandı. Ayrıca üniversitenin aday öğrenciler için alternatif sosyal medya ağı olarak kullandığı açık kanalı da artık BiP Keşfet'te yer alıyor. Üniversite ve bölüm bilgilerine, etkinlik ve söyleşilerle ilgili bilgilendirmelere ve öğrencilere özel ödüllü anket sorularına da aktif olarak bu kanal üzerinden kolaylıkla erişilebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Kanallar, öğrencilerle beraber tasarlandı"

İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver de BiP'in öğrencilerin deneyim ve ihtiyaçlarına odaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"BiP ile iş birliği bizim için önemli bir adım. Gençler için alternatif iletişim ve etkileşim kanallarını geliştirmek, onlara yeni yollar açabilmek bizim için eğitimci olmanın sorumluluğu. Pandemi ile birlikte iletişim ve eğitim alanında hızlı, güvenilir, etkileşim sağlayan dijital çözümlerin değerini hepimiz çok iyi anladık. Özellikle yeni nesil bu konuda beklentilerini çok iyi dile getiren, hız, güvenlik, esneklik arayan bir profil çiziyor. Bu anlamda Turkcell BiP ve İKÜ iş birliğinin iletişim ve etkileşim kuşağı olan günümüz üniversite gençliğine önemli faydalar sağlayabileceğine inanıyorum. Bu iş birliği aynı zamanda kurumlar arası da bir öğrenme ve etkileşim deneyimi. Kanallar, öğrencilerle beraber tasarlandı. Telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri ile yükseköğretim arasındaki her diyaloğun orta ve uzun vadede kurumsal bakış ve gelişim için de fark yaratacağına inanıyorum."