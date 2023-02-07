Binance, deprem bölgesindeki kullanıcılara 100 dolar verecek!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarası sarılmaya devam ediyor. Kripto para borsası Binance'ten gelen yeni açıklamaya göre, deprem bölgesinde yaşayan kullanıcıların Binance hesaplarına 100 dolar değerinde Binance Coin (BNB) yatırılacak.

Binance 100 dolarlık BNB yardımı nasıl alınır?

Binance tarafından paylaşılan son tweet'te, depremden etkilenen kullanıcılara maddi yardım yapılacağı bildirildi. BNB yatırılacak hesap sahiplerinin, Adres Kanıtı (POA) üzerinden seçileceği aktarıldı. 6 Şubat'tan önce 10 ilde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay) Adres Kanıtı yapmış kullanıcılar 100 dolarlık BNB alacak.

Ülkece yaşadığımız bu zor dönemde #Binance olarak, deprem bölgesinde bulunan kullanıcılarımıza airdrop ile 100'er $ değerinde $BNB bağışlıyoruz. Toplamda yaklaşık 5 milyon $ değerinde bağışla depremden etkilenenlerin yanındayız. #GüçlüKalTürkiye Detay: https://t.co/aAcjiBXIJ5 pic.twitter.com/HHUZTKKRaJ — Binance Türkiye (@Binance_Turkish) February 7, 2023

Binance, bu yöntem yüzünden bazı sınırlamaları ve yanlışlıklar olabileceğini kabul etti. Ancak platforma göre kullanıcıların konumunu belirlemek için en iyi yöntem bu. 10 ildeki kullanıcılara yapılacak toplam bağışların yaklaşık 5 milyon dolar (veya 94 milyon TL) olacağı tahmin ediliyor.

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Binance 100 dolarlık BNB yardımı için herhangi bir yere başvurmanız gerekmiyor. Eğer hesabınızın POA yöntemiyle bu 10 ilden birinde olduğu hesaplanırsa 100 dolarlık yardımı almaya hak kazanacaksınız.

Binance CEO'su "CZ" Changpeng Zhao, "Türkiye'deki son depremler pek çok insan ve topluluk üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Çabalarımızın etkilenenlere bir miktar rahatlama getireceğini umuyoruz. Sektördeki meslektaşlarımızı da bu kriz zamanlarında destek sunmak için bir kez daha bir araya gelmeye çağırıyoruz" dedi.

Buna ek olarak Haluk Levent, kripto para birimi üzerinden bağış talepleri üzerine Masak ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Masak'tan 1 haftalığına izin geldi. Levent, stabilcoin gönderilerek bağış yapılması için bep20 cüzdan adresi paylaştı. Yapılan bağışın görünebilir olacağı ifade edildi.