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Genç mühendiser, projelerini sanayi sektörüyle buluşturdu

Genç mühendiser, projelerini sanayi sektörüyle buluşturdu
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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencileri, 24. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı'nda gerçek iş problemlerine çözüm üreten projelerini sergiledi. Yarışmada otomatik depolama sistemi birinci oldu.

Genç mühendiser, projelerini sanayi sektörüyle buluşturdu. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olacak öğrenciler, 24. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı ve Yarışması'nda, bir yıldır üzerinde çalıştıkları projeleri sundu.

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilere kapsamlı ve derinlikli bir mesleki deneyim kazandırmayı hedefleyen fuarda, bu yıl mezun olacak öğrenciler, iş birliği yapılan şirketlerin gündemine girmiş, gerçek problemlerin çözümüne yönelik projelerini ve sürece ilişkin posterleri sergiledi, sunum yaptı. Etkinlikte, sanayi sektörü ve üniversite temsilcilerinden oluşan jürinin değerlendirmesiyle finale kalan projeler Rektör ve Üniversite Üst Yönetimi tarafından ödüllendirildi. Yarışmada Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin geliştirdiği "Otomatik Depolama Sistemi Yerleşim ve Çizelgeleme Eniyilemesi" projesi birinci, "Bankamatikler için Öngörücü Bakım Sistemi" projesi ikinci, Nesco Gıda için geliştirdiği "Sezonsal ve Rassal Talep Altında Dinamik Üretim Planlama" projesi üçüncü oldu.

Fuar ve yarışma, kutlamalar ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından 1994 yılında başlatılan Üniversite-Endüstri İşbirliği Programı, Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliğinin öncü ve örnekleri arasında yer alıyor. Program kapsamında son sınıf öğrencileri, 4. sınıf boyunca, sektörün önde gelen kuruluşlarının gündemindeki gerçek iş problemleri üzerinde çalışarak teorik bilgilerini uygulama fırsatı buluyor. Öğrenciler; akademisyenler ve şirket temsilcilerinin ortak çalışmasıyla, üretim, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, planlama, optimizasyon ve karar destek sistemleri gibi birçok alanda somut çözümler üretiyor. 30 yılı aşkın geçmişe sahip program kapsamında bugüne kadar farklı sektörlerden çok sayıda şirketle yüzlerce proje gerçekleştirildi. Bir bölümü doğrudan uygulamaya alınan bu çalışmalar, şirketlerin operasyonel verimliliğine ve karar süreçlerine katkı sağlarken öğrencilerin mezuniyet öncesinde gerçek iş deneyimi kazanmasına imkan tanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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