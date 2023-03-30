Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? Uzmanlar yapay zeka konusunda uyardı

Bazı yapay zeka araştırmacıları ve Elon Musk, insanlık için oluşturabileceği tehlike nedeniyle yapay zeka gelişimini durdurmaya çağırdı.

Son dönemde özellikle ChatGPT'nin gösterdiği başarının ardından birçok şirket, yapay zeka (AI) teknolojisi çalışmalarına ağırlık verdi. Dev şirketler AI konusunda çalışmalarını hızlandırırken, şimdiden yeni sohbet robotları kullanıma sunulmuş durumda. Yapay zeka teknolojisinin bu kadar hızlı bir şekilde yayılması ise soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bazı uzmanlar ise şirketleri bu konuda uyardı.

Yapay zeka teknolojisi kontrol edilemez boyutlara ulaşabilir

Bazı AI araştırmacıları ve Elon Musk, toplum ve insanlık için oluşturabileceği büyük riski gerekçe göstererek, dünyanın dört bir yanındaki yapay zeka laboratuvarlarını büyük ölçekli AI sistemlerinin gelişimini durdurmaya çağırdı.

Kar amacı gütmeyen Future of Life Institute tarafından yayınlanan ve uzmanların imzalarının yer aldığı mektupta, yapay zeka laboratuvarlarının şu anda 'hiç kimsenin, geliştiricilerinin bile anlayamayacağı, tahmin edemeyeceği veya güvenli bir şekilde kontrol edemeyeceği' makine öğrenimi sistemleri geliştirmek ve yaymak için kontrolden çıkmış bir yarışta olduğu belirtiliyor.

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Tüm AI laboratuvarlarının GPT-4'ten daha güçlü sistemler geliştirme konusunda yaptıkları çalışmalara en az 6 ay ara vermesi gerektiğini savunan uzmanlar, bu sürece her şirketin dahil olması gerektiğine inanıyor. Şirketlerin bu konuda kayıtsız kalması durumunda ise konuya hükümetlerin dahil olması gerektiği de yine kullanılan ifadeler arasında.

Bu açıklamaya imza atanlar arasında yazar Yuval Noah Harari, Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Skype kurucu ortağı Jaan Tallinn, politikacılar Andrew Yang ve Stuart Russell, Yoshua Bengio, Gary Marcus ve Emad Mostaque dahil olmak üzere birçok AI araştırmacısı ve CEO yer alıyor.

Yayımlanan mektubun Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin çalışmalarına herhangi bir etki yapacağı düşünülmüyor. Ancak ChatGPT'nin yaratıcısı olan OpenAI bile potansiyel tehlikenin farkında. Şirket yaptığı açıklama ile gelecekteki AI sistemlerinin bağımsız olarak gözden geçirilmesine yönelik ihtiyacı dile getirmişti.

Yapay zeka, oldukça etkileyici ve insanlık için büyük bir potansiyel barındırmasının yanı sıra bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Peki siz AI teknolojisi ve potansiyel tehlikeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.