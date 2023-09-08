Bethesda Patronu Todd Howard, Starfield'ın Optimizasyon Sorununu Oyunculara Yönelik Cevaplaştırdı

Bethesda'nın yeni oyunu Starfield, olumlu eleştirilere rağmen birçok PC kullanıcısının optimizasyon sorunu yaşadığı belirtiliyor. Bethesda patronu Todd Howard, oyuncuları kızdıracak bir cevap vererek, 'Starfield'ın optimizasyon sorunu yok, bilgisayarlarınızı güçlendirin' dedi.

Starfield, Bethesda'nın Skyrim'den sonraki en iyi oyunu olma yolunda ilerliyor. Eleştirilerin çoğunluğu olumlu yönde olsa da birçok PC kullanıcısı, oyunun optimizasyon sorunu yaşadığını belirtiyordu. Bethesda patronu Todd Howard, bu durum bir röportajda kendisine yöneltildiğinde oyuncuları kızdıracak bir cevap verdi.

" Starfield'ın optimizasyon sorunu yok, bilgisayarlarınızı güçlendirin"

Bethesda patronu Todd Howard ve Xbox patronu Phil Spencer, Starfield'ın çıkışı ardından röportaj turuna çıktılar ve bunun bir parçası olarak ikili Bloomberg Technology'ye bir röportaj verdi.

Sorular daha genel bir iş odağına sahip olsa da ve Game Pass ve Elder Scrolls 6 gibi konulara girse de program, muhabirin Howard'a oldukça açık bir şekilde izleyici sorusu yöneltmesiyle ilginç bir hal aldı: "Bu oyunu neden PC için optimize etmediniz?"

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Phil Spencer kıkırdamasını bastıramazken Howard şöyle cümleye girdi ve devam etti: "Ah… aslında optimize ettik. Harika çalışıyor. Bu yeni nesil bir PC oyunu, teknolojiyi gerçekten zorluyoruz, bu nedenle bu oyun için bilgisayarınızı yükseltmeniz gerekebilir. Oyunun içinde çok sayıda harika şey var ve hayranlar harika geri dönüşler yapıyor."

Starfield elbette tam bir Bethesda oyunu. Stüdyonun üst düzey yetkilileri son zamanlarda hatalı ya da kötü optimize edilmiş oyunlar gönderdiği düşüncesine karşı çıkıyorlar ama bu ünün bir nedeni var.

Elbette Starfield'ın ilk günlerinde oyuncular, uzayın derinliklerinde gemilerin dışına binen mürettebat üyeleri ve savaşla kesilen ikna mini oyunları da dahil olmak üzere uzay yaşam tarzının pek çok tuhaf yönünün tadını çıkardılar.

Hatalar da elbette olacaktır. Ancak, "bilgisayarınızı yükseltin" böyle bir durumda verilecek cevap mıdır, bilemeyiz. Zira oyunculardan yapılan geri dönüşlere göre RTX 3080'li sistemlerde bile minimum ayarlarda 60 FPS'i zor alanlar var.

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