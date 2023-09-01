Bethesda'nın Uzay-Aksiyon Oyunu Starfield, Torrent Sitelerinde Yayınlandı

Bethesda'nın merakla beklenen uzay-aksiyon RPG oyunu Starfield, erken erişime açıldıktan sonra bir crack grubu tarafından kırılarak torrent sitelerine yüklendi.

Bethesda'nın merakla beklenen uzay-aksiyon RPG oyunu Starfield, geçtiğimiz gün itibarıyla erken erişime açıldı. 6 Eylül tarihinde Xbox ve Windows'ta tam erişime sunulacak oyun için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bir crack grubunun Starfield'ı kırdığı ve torrent sitelerine yüklediği belirtildi.

Starfield gerçekten torrent sitelerine sızdı mı?

Starfield'in erken erişim sürümü 1 Eylül itibarıyla Premium versiyonunu alan oyunculara sunuldu. Ancak yeni raporlara göre, oyunun güvenliği neredeyse çıkmasıyla birlikte tehlikeye girdi. Rune adındaki bir crack grubu, Starfield'ın Steam versiyonunu kırdığını ve 116 GB'lık versiyonu torrente yüklediğini iddia etti.

Reddit'te paylaşılan görüntülere göre oyunun Steam'deki erken erişim sürümü kırıldı. Bu yüzden oyunu indirdikten sonra güvenlik duvarı aracılığıyla "Starfield.exe" uygulamasına izin verilmesi gerekiyor. Ardından oyun ücretsiz şekilde oynanabiliyor.

12312323

Starfield'ın standart sürümü, Steam veya Microsoft Store'dan ön sipariş verenler için 6 Eylül'de açılacak. Erken erişim versiyonu ise 1 Eylül itibarıyla oynanabilir oldu. Oyunun ayrıca çıktığı gün Game Pass'a ekleneceğini de belirtmek gerekiyor.

Torrente düşen versiyonu da 116GB'lık erken erişim sürümünü içeriyor. Bu iddianın gerçekliği henüz kanıtlanmamış olsa da, Starfield'in crack'li versiyonunu indirmemenizi öneriyoruz.

1000'den fazla gezegene sahip olan Starfield, Bethesda'nın en büyük projelerinden birisi. Ancak şirket, ilerleyen aylarda hikaye genişlemeleri ve farklı mod destekleri yayınlamak istediğini belirtti. Bu da oyunun daha da büyüyeceğini gösteriyor.

Siz Starfield torrent iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.