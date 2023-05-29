BelPlas AŞ, dron ile gübreleme ve ilaçlama hizmeti verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraklerinden BelPlas AŞ, vektörle mücadele ve tarımsal gübreleme uygulamalarında dron ile hizmet vermeye başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraklerinden BelPlas AŞ, vektörle mücadele ve tarımsal gübreleme uygulamalarında dron ile hizmet vermeye başlıyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, BelPlas AŞ tarafından vektörle mücadele ve tarımsal gübreleme-ilaçlama uygulamalarında hizmet verecek "zirai ilaçlama dron"u, Ankara'nın her noktasında vektörle mücadele çalışmalarında, kırsal bölgelerde de gübreleme amaçlı kullanılacak.

Dron hizmeti, ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde ilaçlama, kırsal bölgelerde ise tarımsal ilaçlama ve gübreleme işlemlerinin daha hızlı, güvenli yapılmasını sağlayacak.

30 litre kapasiteli gübreleme ve ilaçlama dronu, çiftçilerin ürünlerine zarar gelmemesi için tarlalar ve sazlık alanlarda kullanılacak. Traktörle girilemeyen noktalara ulaşılabilecek dron hizmetiyle ürün verimliliği artırılacak, ilaçlama ve gübreleme maliyetleri düşürülecek.???????