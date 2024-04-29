Kızının kıyafetlerini giyerek dans eden baba, sosyal medyada gündem oldu

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta paylaşılan bir videoda baba ile kızın dans ederken giydikleri kıyafetleri birbiriyle değiştirdiği anlar dikkat çekti.

KIZININ KIYAFETLERİNİ GİYEREK DANS ETTİ

Baba ve kızı olduğu ifade edilen 2 kişi kameranın karşısına geçerek müzik eşliğinde dans edip farklı figürler yapmaya başladı. Bir süre sonra ise kızın üzerindeki kıyafetleri babanın giydiği görüldü. Babanın kıyafetlerini ise kızı giydi.

"SÜRPRİZ SONLU" VİDEO

İkili aynı şekilde dans etmeye devam ederken arkalarında bulunan kadının da o anları gülerek izlediği görüldü. Kısa sürede yayılan video için "Sürpriz sonlu" ifadeleri kullanıldı.