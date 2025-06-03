Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da 100'üncü Sortisini Tamamladı

BAYRAKTAR TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA), TCG Anadolu'daki 100'üncü sortisini tamamladı.

Bayraktar TB3, Türk donanmasının en büyük gemisi olan TCG Anadolu üzerindeki test faaliyetlerine devam ediyor. Kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3, yürütülen denemelerde toplam 100 sorti gemi kalkış ve inişini başarıyla tamamladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'daki 100'üncü sortisine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli savunma sanayimizin denizlerdeki kanat gücü Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da 100'üncü sortisini tamamlayarak deniz havacılıkta ilkleri başarmaya ve tarih yazmaya devam ediyor. Hedef sadece sayı değil; ufukları aşan milli mühendisliğimizin istikrarla yükselişidir. BAYKAR Teknoloji başta olmak üzere emeği geçen tüm ekipleri yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,