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Bayraktar TB2 SİHA, hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu

Bayraktar TB2 SİHA, hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu

Teknoloji Haberleri

BAYRAKTAR TB2 SİHA, parçacık etkili ve zırh delici hibrit harp başlıklı atış testinde hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Twitter üzerinden, 'Bozok yine kendini kanıtladı!' başlığıyla yaptığı açıklamada, 'Bayraktar TB2 SİHA'dan yapılan parçacık etkili ve zırh delicili hibrit harp başlıklı atış testinde nokta hassasiyetiyle hedefinde. Yıl içinde teslimatı yapılacak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok, asimetrik savaş ortamında etkin ve stratejik savunma sağlayacak' ifadeleri kullanıldı.

BAYRAKTAR TB2 Siha, parçacık etkili ve zırh delici hibrit harp başlıklı atış testinde hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Twitter üzerinden, 'Bozok yine kendini kanıtladı!' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'dan yapılan parçacık etkili ve zırh delicili hibrit harp başlıklı atış testinde nokta hassasiyetiyle hedefinde. Yıl içinde teslimatı yapılacak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok, asimetrik savaş ortamında etkin ve stratejik savunma sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Teknoloji

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