Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün Agresif Test Uçuşlarına Dair Yeni Görüntüler Paylaşıldı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün agresif tırmanış ve manevra testlerine ait yeni görüntüler, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

TÜRKİYE'nin ilk insansız savaş uçağı olarak tasarlanan Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, agresif tırmanış ve manevra testine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, uçuş testlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, gerçekleştirilen agresif tırmanış ve manevra test uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Söz konusu görüntüleri, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından paylaştı.

