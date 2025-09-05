Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün Agresif Test Uçuşlarına Dair Yeni Görüntüler Paylaşıldı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün agresif tırmanış ve manevra testlerine ait yeni görüntüler, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, uçuş testlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, gerçekleştirilen agresif tırmanış ve manevra test uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Söz konusu görüntüleri, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji