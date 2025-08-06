AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet

Baykar Teknoloji tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ( Tiha ), yerli silah sistemleriyle entegrasyon çalışmaları devam ediyor. AKINCI TİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı.

AKINCI TİHA TAM İSABETLE VURDU

Entegrasyon çalışmaları kapsamında; AKINCI TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 lazer güdüm kiti ile yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," LGK-82 Atış Testi Tam İsabet" dedi.

"LGK-82 SAHADA KENDİNİ KANITLMAYA DEVAM EDİYOR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.