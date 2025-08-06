AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet

AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
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AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
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Bayraktar AKINTI TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 lazer güdüm kiti ile yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" dedi.

Baykar Teknoloji tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ( Tiha ), yerli silah sistemleriyle entegrasyon çalışmaları devam ediyor. AKINCI TİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı.

AKINCI TİHA TAM İSABETLE VURDU

Entegrasyon çalışmaları kapsamında; AKINCI TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 lazer güdüm kiti ile yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," LGK-82 Atış Testi Tam İsabet" dedi.

"LGK-82 SAHADA KENDİNİ KANITLMAYA DEVAM EDİYOR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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