AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
Bayraktar AKINTI TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 lazer güdüm kiti ile yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" dedi.
Baykar Teknoloji tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ( Tiha ), yerli silah sistemleriyle entegrasyon çalışmaları devam ediyor. AKINCI TİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı.
AKINCI TİHA TAM İSABETLE VURDU
Entegrasyon çalışmaları kapsamında; AKINCI TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 lazer güdüm kiti ile yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," LGK-82 Atış Testi Tam İsabet" dedi.
"LGK-82 SAHADA KENDİNİ KANITLMAYA DEVAM EDİYOR"
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji