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Yerli ve milli uygulama 'Parkcim' büyüyor: Hatalı park ve araç sorunlarına dijital çözüm

Yerli ve milli uygulama 'Parkcim' büyüyor: Hatalı park ve araç sorunlarına dijital çözüm
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Bayburt'ta Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke'nin geliştirdiği yerli ve milli mobil uygulama Parkcim, hatalı park ve araç sorunlarında araç sahibine anlık bildirim göndererek sosyal yardımlaşmayı dijital ortama taşıyor. Bir yılda geniş kullanıcı kitlesine ulaşan uygulama, emniyetin iş yükünü de azaltıyor.

Bayburt'ta görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke'nin geçen yıl yanan bir araçtan etkilenerek geliştirdiği 'Parkcim' adlı yerli ve milli mobil uygulama, bir yıl içinde geniş kullanıcı kitlesine ulaştı.

Tamamen ücretsiz olarak tüm platformlarda kullanılabilen uygulama, hatalı park başta olmak üzere araçlarla ilgili risk ve aksaklıklarda araç sahibine doğrudan ulaşılmasına imkan tanıyor. Araç sahiplerinin gizliliğini koruyarak plaka üzerinden anlık uyarı gönderen toplumsal yardımlaşma uygulamasının daha da yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Yerli teknolojiyle sosyal yardımlaşmayı dijital ortama taşıdı

Bayburt Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde bilgisayar öğretmeni olan Karateke, öğrencileriyle yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla üretim odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Karateke, uzun süredir üzerinde çalıştığı Parkcim'in, günlük hayatta karşılaşılan sorunlara pratik çözüm üretme düşüncesiyle geliştirildiğini belirtti. Uygulamanın kullanıcılar arasında yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade eden Karateke, sistemin araç sahiplerine kısa sürede ulaşılmasını sağladığını kaydetti.

Emniyetin iş yükünü azaltan dijital çözüm

Kullanıcılar, uygulamaya plaka bilgilerini girdikten sonra başka kullanıcılar tarafından gönderilen bildirimleri anlık olarak alabiliyor. Uygulama sayesinde aracın camının açık kalması, farlarının yanık unutulması, kapısının açık olması, lastiğinin patlaması, su veya yağ sızdırması gibi durumlarda araç sahibine kısa sürede haber verilebiliyor.

Parkcim'in yalnızca araçla ilgili bireysel sorunlarda değil, hatalı park nedeniyle yaşanan ulaşım aksaklıklarında da kullanılabildiğine dikkat çeken Karateke, dar sokaklarda itfaiye, ambulans ve büyük araçların geçişini engelleyen araç sahiplerine bildirim gönderilebildiğini kaydetti.

Karateke, "Uygulama ile acil durum araçlarının geçiş güzergahlarının açılması sağlanıyor" diyerek, uygulamanın sosyal yardımlaşma ve dayanışma özelliğiyle de öne çıktığını ifade etti. Bu yönüyle uygulama, hem mağduriyetlerin önüne geçilmesine hem de hatalı park gibi durumlarda ilgili birimlerin iş yükünün azaltılmasına katkı sunuyor.

"Tek yapılması gereken plaka bilgisini girmek"

Parkcim'in tamamen yerli ve milli bir uygulama olduğunu vurgulayan Karateke, "Uygulamamız şu anda büyük bir kitleye sahip oldu. Kullanıcılarımız araç sahiplerine bildirimler atarak hem emniyetimizin iş yükünü azaltıyor hem de araç sahiplerine doğrudan ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı. Kullanıcıların sistemi kullanabilmesi için yalnızca plaka bilgilerini girmelerinin yeterli olduğunu dile getiren Karateke, "Aracın su, yağ damlatması, camının açık kalması, farının yanık unutulması, kapısının açık olması ya da lastiğinin patlaması gibi durumlarda araç sahibine anında ulaşma fırsatı sunuyoruz" diye konuştu.

Parkcim'i günün şartlarına uygun şekilde geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Karateke, uygulamanın dünya pazarında yer alması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulamanın yaygınlaştırılması için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Karateke, bu süreçte yerel yönetimler ile kamu kurumlarının katkısını önemsediklerini kaydetti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖvgü Anıl Soylu:

iyi uygulama ama yıl önce yanan arabadan sonra neden şimdi basılıyor haber olarak haber zamanlaması garip

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Haber YorumlarıEmin Oral:

ya çok harika ya bir öğretmen bu uygulamayı yapmış demek! çok güzel gerçekten birisi arabasının kapısı açık kalsın da biri uyarı göndersin çok insancıl bir şey yahu hatta ambulans geçmesi gereken yerlerdeki arabaları uyarabiliyormuş müthiş değil mi ben kesinlikle indireceğim

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Haber YorumlarıBeril Gülüş Paşa:

ala güzel bir şey yapılmış hoş olmuş da sıradan insan bundan ne çıkartacak yani plaka girip mi durucak biri bana haber versin diye uygulamayı açık mı tutacak

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