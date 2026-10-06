BAÜN Mimarlık öğrencileri TEKNOFEST 2026'da ana sahne tasarımıyla üçüncü oldu

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST başarılarına bir yenisi daha eklendi. Mimarlık Fakültesi öğrencileri geliştirdikleri proje ile 3. ödülünü aldı.

Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ağan'ın danışmanlığında çalışmalarını sürdüren BAÜN Mimarlık Fakültesi öğrencileri Diana Pantyushina ve Hatice Ece Kaya'dan oluşan Karnas Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması-Ana Sahne Tasarımları Kategorisinde geliştirdikleri projeyle üçüncülük ödülüne layık görüldü. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Yıldız da Şanlıurfa'da gerçekleştirilen etkinlikte eşlik ettiği proje ekibini başarılarından dolayı tebrik etti.

Proje ekibi tarafından Türk-İslam mimarisinin önemli unsurlarından mukarnasın, yalnızca dekoratif bir öge olarak değil, çağdaş sahne tasarımını biçimlendiren mekansal ve modüler bir sistem olarak yeniden yorumlandığı ana sahne tasarımı; altı köşeli yıldız geometrisi ve baklava mukarnasından hareketle geliştirildi. Tasarım, mukarnasın hücre, niş ve eleman ilişkisine dayanan geometrik yapısını; ışık, gölge, derinlik ve mekansal geçiş üzerinden ele alarak geleneksel mimari mirası çağdaş bir sahne deneyimiyle buluşturmaktadır. Geleneksel mimari mirası çağdaş tasarım dili ve sahne deneyimiyle buluşturan proje, kültürel bir mimari öğeyi güncel bir tasarım yaklaşımıyla yeniden ele alarak özgün bir sahne kurgusu ortaya koymaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı