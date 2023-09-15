Barselona'da FISITA Mobilite Teknolojisi Konferansı ve Sergisi

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Çinli teknoloji şirketleri, Barselona'da düzenlenen FISITA Mobilite Teknolojisi Konferansı ve Sergisi'ne katıldı. Etkinlik, 38 ülkeden katılımcı ve heyetleri bir araya getirdi.

1. Barselona'daki FISITA Mobilite Teknolojisi Konferansı ve Sergisi'nden çeşitli görüntüler

4. Barselona'daki FISITA Mobilite Teknolojisi Konferansı ve Sergisi'nden çeşitli görüntüler

6. Barselona'daki FISITA Mobilite Teknolojisi Konferansı ve Sergisi'nden çeşitli görüntüler

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Çinli teknoloji şirketleri, 12-15 Eylül tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen FISITA Mobilite Teknolojisi Konferansı ve Sergisi'ne katıldı. Etkinlik, 38 ülkeden katılımcı ve heyetleri bir araya getirdi.

Küresel otomotiv mobilite sektöründe 210.000 mühendisi temsil eden uluslararası FISITA federasyonu tarafından düzenlenen ticari etkinliğe yaklaşık 130 katılımcı ile 2.000'i aşkın heyet katıldı.

"Ürünlerimizi tanıtmayı amaçlıyoruz. Şirketlerimizi daha fazla Avrupalı müşterinin tanımasını istiyoruz. Avrupa'daki pazarlama faaliyetlerimizi artırmak için buraya başvurduk. Burada bulunmak bizim için gerçekten önemli."

"Kovid-19'dan önce neredeyse on yıl boyunca bu etkinliğe geldik. Kovid-19'dan sonra ilk kez bu yıl geliyoruz. Bu atmosferde bulunmak çok güzel. Tüm eski ve yeni dostları burada görmekten mutluluk duyuyorum."

Barselona'da düzenlenen etkinlik, Kovid-19 kaynaklı sağlık acil durumunun sona ermesinden bu yana FISITA'nın düzenlediği ilk fiili katılımlı uluslararası konferans olma özelliğini taşıyor. Bir önceki konferans, 2021 yılında Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen sanal bir çevrimiçi etkinlikti.

"Kovid-19 dönemini atlattık. Şimdi dünyanın dört bir yanından insanları, özellikle de bu hafta Avrupa'da bizimle birlikte olmaktan mutluluk duyan Çinli meslektaşlarımızı ve dostlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hep böyle devam etsin."

İki yılda bir düzenlenen FISITA uluslararası konferansı, otomobil endüstrisinin teknolojik gelişimini ilerletmeyi ve mühendisler, sektör, hükümet, akademi, çevre ve standart kuruluşları arasında diyalog için küresel bir forum işlevi görmeyi amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)