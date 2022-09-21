Türkiye ile uzun süre kriz yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri çok sayıda SİHA satın alıyor

15 Temmuz'u finanse ettiği iddiası nedeniyle Türkiye ile çalkantılı ilişkiler yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri'nden çarpıcı bir hamle geldi. BAE, Türkiye'den çok sayıda Bayraktar TB2 almak için anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın ardından 5 yeni anlaşmanın daha gelebileceği ifade ediliyor.

Türkiye ve BAE, son yıllarda Kuzey Afrika'dan Körfez bölgesine ve Akdeniz'e kadar özellikle Suriye, Libya, Mısır, Tunus ve Katar başta olmak üzere hem siyasi hem de askeri anlamda cephenin farklı taraflarında yer alıyor. Hatta BAE'nin 15 Temmuz'u finanse ettiği iddiası nedeniyle de iki ülke arasında uzun süre kriz yaşandı. Fakat son dönemde iki ülke arasında görüşmelerin hız kazanmasıyla birlikte aradaki buzlar da erimeye başladı. Zira bugün itibariyle BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), çok sayıda Bayraktar TB2 almak için anlaşmayı imzaladı.

20 SİHA ALDILAR, 100 ADET DAHA İSTİYORLAR

BAE de, Türkiye'den 20 adet Bayraktar TB2 almak için anlaştığını açıkladı. Geçtiğimiz dönemde de SİHA istediklerini açıkça belirtmişlerdi. Fakat Azerbaycan ve Ukrayna'da stratejik operasyonların yanı sıra askeri anlamda başarıyla kullanılması ve belirli bölümlerde savaşın seyrine etki ettiği için BAE'nin bu talebini hızlandırdığı ve en az 120 adet SİHA'yı bünyesine katmak istediği aktarıldı.

ANLAŞMA SADECE BAE'Yİ KAPSIYOR

Fakat bugün imzalanan anlaşma yalnızca 20 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın BAE tarafına satışı için geçerli.SİHA'ların oldukça hızlı bir şekilde teslim edilmesi bekleniyor. Bu 2. ve 3. parti siparişinin geleceğinin göstergesi olarak da ifade ediliyor.

AVRUPA DEVLERİ DE BAYRAKTAR İÇİN SIRADA

Diğer yandan Türkiye'nin resmi olarak açıklanan Bayraktar TB2 satışı yaptığı ülke sayısı hala 22 olarak bilinse de bu sayının 25'i geçtiği söylenebilir. Mevcutta devam eden anlaşmalar ile birlikte ise önümüzdeki yıla kadar içerisinde AB, NATO ve dünyanın en güçlü ordularının da olacağı listede Bayraktar TB2 ihraç edilen ülke sayısı 30'u geçecek.