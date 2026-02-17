Haberler

Banka hesabındaki paralara el mi konuldu? Merve Taşkın'dan iddialara yanıt

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Merve Taşkın'ın banka hesabındaki paralarına el konulduğu iddia edildi. Çıkan haberleri yaptığı paylaşımla yalanlayan Taşkın "O bankada hesabım bile yok. Sadece … bankasındaki hesabım kapatıldı" dedi.

  • Merve Taşkın'ın banka hesaplarına el konulduğu iddia edildi.
  • Merve Taşkın, banka hesaplarına el konulduğu iddialarını yalanladı.
  • Merve Taşkın, ayda 100 bin dolar kazandığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında yeni bir iddia gündeme geldi.

Yurt dışında olduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürülen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın banka hesaplarına el konulduğu iddia edildi. Bazı haberlerde Taşkın'ın bankadaki 8 milyon lirasına el konulduğu ileri sürüldü.

TAŞKIN'DAN YALANLAMA

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Merve Taşkın, iddiaları yalanladı. Taşkın, "O bankada hesabım bile yok. Sadece … bankasındaki hesabım kapatıldı" ifadelerini kullandı.

"AYDA 100 BİN DOLAR KAZANIYORUM"

Daha önce yaptığı açıklamalarda aylık gelirine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Taşkın, "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor, daha fazla kazanmak istiyorum" demişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılık kaynaklarından soruşturmanın seyrine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, dosyaya ilişkin süreç devam ediyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

el konulsa nolcak 1 aya o paranın alayını toplar.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

