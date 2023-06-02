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Bangkok'ta 'Trenle Dünyayı Keşfetme' Temalı Fuar Düzenlendi

Bangkok'ta 'Trenle Dünyayı Keşfetme' Temalı Fuar Düzenlendi

Teknoloji Haberleri

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Asia Pacific Rail 2023 fuarında Çin devlet şirketi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) tarafından üretilen tren modelleri sergilendi. CRRC, fuar süresince 'Trenle Dünyayı Keşfetme' temalı etkinlikler düzenledi.

BANGKOK, 2 Haziran (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen Asia Pacific Rail 2023 fuarında bir çocuk, Çin devlet şirketi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) tarafından üretilen tren modellerinin fotoğraflarını çekiyor. CRRC, fuar süresince "Trenle Dünyayı Keşfetme" temalı bir dizi etkinlik düzenleyerek Çin yapımı trenlerin çeşitli modellerini sergiledi, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Tayland Bangkok Teknoloji Haberler

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