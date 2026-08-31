Haberler

TSK'dan Batı Karadeniz'de Başarılı Eğitim Uçuşu

TSK'dan Batı Karadeniz'de Başarılı Eğitim Uçuşu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bandırma’da konuşlu 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçaklarıyla Batı Karadeniz’de "Karadeniz Eğitim Uçuşu" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bandırma'da konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçaklarıyla Batı Karadeniz'de "Karadeniz Eğitim Uçuşu" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçaklarının Batı Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bandırma'dan havalanan uçaklarla gerçekleştirilen "Karadeniz Eğitim Uçuşu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

MSB tarafından eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin Gök Vatan'daki faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama

Ve beklenen açıklama geldi!

Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Samet Akaydin'ın Süper Lig devindeki macerası 2 ay sürdü
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti

İsrailli bakan polis koruması olmadan giremediği yerde dua etti

Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti

Bahçede korkunç olay! Eşinin katili oldu
Göçük, işçiyi bir anda yuttu! Belinden aşağısı yerin altına gömüldü

Belinden aşağısı birden yerin altına gömüldü!
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Akrepler yüksek katlara kadar ulaştı

Evi kolaçan edin! Artık yüksek katlarda da görülüyor
Bitcoin ve altını aynı risk vurdu

Bitcoin ve altını aynı risk vurdu