Balıkesir'in robotik takımı Çin'den gümüş madalyayla döndü

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Robotik Takımı, Çin'de 5-7 Aralık'ta düzenlenen ENJOY AI Robotik Yarışması'nda iki farklı kategoride gümüş madalya kazandı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Wuzhen kentindeki yarışmada Balıkesir ekibi "otonom drone" kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. YEGİTEK İl Yöneticisi Ümit Yel'in koordinasyonunda yarışmaya katılan 4 öğrenci, 61 ülkeden yaklaşık 900 katılımcının yer aldığı etkinlikte gösterdikleri başarıyla dikkati çekti.

Yarışma kapsamında düzenlenen "Yapay Zekanın Sınıflara Entegre Edilmesinde Yaşanan Zorluklar" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan YEGİTEK İl Yöneticisi Yel ise öğrenci, öğretmen ve veli perspektiflerinden yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki etkilerine ilişkin sunum yaptı.

Programın ardından öğrenciler ve rehber öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural'ı ziyaret ederek Balıkesir'e özgü motiflerin yer aldığı hediyeleri takdim etti.

Başkonsolos Kural, ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.