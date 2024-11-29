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Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altının sosyal medya hesabı açmaması gerektiğini söyledi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

16 yaş altının disipline edilmesinin şart olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu yaş grubunun sosyal medya açamaması gerektiğini söyledi.

"16 YAŞIN ALTI SOSYAL MEDYA HESABI AÇAMAMALI"

Bakan Uraloğlu, "Bazı filmlerde yazıyor, google'dan aradığınızda karşınızda +18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme saikiyle giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Birkçok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu." ifadelerini kullandı

Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımekanci1 genc:

Cok dogru bir karar gec bile kalindi 16 yaş alti sosyal medya kullanmasin bu ivedikle olmali acilen

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Haber YorumlarıCan:

Sayın bakanım kesinlikle doğru söylüyorsunuz ama dünyada hiç bir güç böyle birşeyi önleyemez. Tek önlemesi gerekenler ailelerin ve dışarıdaki eğitimdir.

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