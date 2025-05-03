TEKNOFEST KKTC'nin Üçüncü Gününde Ziyaretçilerin Yoğun İlgi Gösterdiği Belirtildi

TEKNOFEST KKTC'nin üçüncü gününde de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Tekil ziyaretçi sayısı 100 bini aştı. Muhtemelen yine yeni bir rekoru hep birlikte kırmış olacağız" dedi.

Bu yıl ilk kez KKTC'deki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde hız kesmeden devam ediyor. TEKNOFEST KKTC'de bulunan stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST için KKTC'nin neden seçildiğini, Türkiye'nin sanayii ve teknoloji alanındaki yolculuğunu ve festival alanındaki yoğun katılımı DHA muhabirine değerlendirdi.

'TEKNOFEST, TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞLARI HATIRLATMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok kıymetli bir yer olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "TEKNOFEST'i 8 yıldır gerçekleştiriyoruz. 9 kez Türkiye'de bir kez Azerbaycan Bakü'de yapmıştık. 11'inci TEKNOFEST'i kardeş topraklarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmemiz Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağları dünyaya hatırlatmak için çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği açısından ayrı bir öneme sahip. Burada gençlerimizin, çocuklarımızın Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katılmaları, bilişimin, yüksek teknolojinin, dijital teknolojilerin, KKTC ekonomisinde önümüzdeki dönemde daha fazla pay alabilmesini sağlayacak adımları hızlandırmamız açısından çok önemli. Ama bir şeyi daha ifade etmeliyim ki Milli Teknoloji hamlesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında çok özgün de bir rolü var. Çünkü biz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdik. ve sonrasında birtakım ambargolara maruz bırakıldık. Askerimize telsiz dahi vermedi. ve sandılar ki Türkler, askerlerine telsiz bile üretemezler" ifadelerini kullandı.

'TÜRKSAT 6 AYA KADAR YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERLE TÜM KATMANLARDA HABERLEŞMEYİ SAĞLAYACAK'

Türkiye'nin teknoloji alanındaki yolcuğundan bahseden Bakan Kacır, arkasında bulunan ASELSAN alanını göstererek, "Bakın orada ne yazıyor? '1975'ten 2025'e, güvenden gurura nice elli yıllara ASELSAN.' O ambargolarla karşılaşmamızın akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şemsiyesi altında Aselsan'ı, Roketsan'ı, TUSAŞ'ı kurduk. Daha sonra özel sektörümüz savunma sanayimize katkı verdi ve o askerine telsiz dahi üretemez zannedilen Türkler önce o analog telsizleri ürettiler. Daha sonra ASELSAN'ımız dijital telsizleri üretti. Daha sonra frekans atlamalı, şifreli haberleşme sağlayan telsizleri üretti. Daha sonra sesli haberleşmenin ötesine geçti. Veri bağlarını, data linkleri üretti. Şimdi Piri Reis denizaltımızdan TÜRKSAT 6 aya kadar tüm haberleşme katmanlarında kendi yerli ve milli sistemlerimizle haberleşmeyi sağlayacak noktaya geldik. Bir basit analog telsiz verilmeyen kendi imkanlarıyla üretemez zannedilen Türkler şimdi dünyaya meydan okuyorlar. Bu yolculuğun başlangıç noktası: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Bu anlamda da bizler için TEKNOFEST'i burada milletimizle, Türk milletiyle, Kıbrıs Türkleriyle buluşturmuş olmanın da çok ayrı bir yeri var" dedi.

'KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN BÜYÜK ETKİNLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

TEKNOFEST KKTC'nin üçüncü gününde yoğun katılımı değerlendiren Bakan Kacır, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin, Kıbrıs tarihinin, ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Tekil ziyaretçi sayısı 100 bini aştı. Hafta sonu olduğu için bugün ve yarın daha muazzam bir katılım olacağını da öngörüyoruz. Muhtemelen yine yeni bir rekoru hep birlikte kırmış olacağız" diye konuştu.

'BİRAZDAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİZLERLE OLACAK'

Bugün TEKNOFEST ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını belirten Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Birazdan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan da burada bizlerle olacak. Kıbrıs Türklerine buradan bu sahneden seslenecek. Dünyaya bu sahneden çok önemli mesajlar verecek. Ben bu coşkunun, heyecanın devam etmesini ümit ediyorum. Sadece TEKNOFEST'le sınırlı kalmasın. İnşallah Kuzey Kıbrıs'ı bir bilişim adası haline getirelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecekte bağımsız egemen bir devlet olarak varlığını daha güçlü kılalım diyorum."