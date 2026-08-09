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TEKNOFEST 2026: 13 ilde 61 yarışma

TEKNOFEST 2026: 13 ilde 61 yarışma
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST’26 yarışma takvimine ilişkin yaptığı paylaşımda, "13 ilimizde 61 yarışma. Dünyada eşi benzeri olmayan TEKNOFEST rüzgarı ile Milli Teknoloji Hamlesi yükseliyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'26 yarışma takvimine ilişkin yaptığı paylaşımda, "13 ilimizde 61 yarışma. Dünyada eşi benzeri olmayan TEKNOFEST rüzgarı ile Milli Teknoloji Hamlesi yükseliyor" dedi.

Bakan Kacır, TEKNOFEST 2026 yarışma takvimini paylaşarak, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Gaziantep, Siirt, Batman, Adıyaman, Mardin, Aksaray, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, İstanbul. 13 ilimizde 61 yarışma. Dünyada eşi benzeri olmayan TEKNOFEST rüzgarı ile Milli Teknoloji Hamlesi yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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