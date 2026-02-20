Haberler

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Sosyal medyaya yönelik bir yasa çalışmasının gündemde olduğunu belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlemenin detaylarını ilk defa açıkladı. Bakan Gürlek "Yapılacak düzenleme ile bir kişi sosyal medyada itibar suikastı yapıyorsa, açık kimliği ile yapacak. Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak" dedi. Gürlek, bir kişiyi hedef gösteren ya da suç teşkil eden paylaşım yapan kullanıcıların doğrudan hukuki süreçle karşılaşabileceğini ifade etti.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulama esasına dayalı yeni bir düzenleme çalışması olduğunu açıkladı.
  • Yeni düzenleme ile kimliği doğrulanmamış hesaplardan paylaşım yapılamayacak ve sahte hesaplar kapatılacak.
  • Düzenleme, Türkiye içindeki ve yurt dışındaki kullanıcıları kapsayacak, yurt dışındakiler için pasaportla doğrulama yapılabilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sosyal medyaya yönelik bir yasa çalışmasının gündemde olduğunu duyurmuştu.

BAKAN GÜRLEK DETAYLARI İLK KEZ AÇIKLADI

Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a konuşan Bakan Gürlek, sosyal medyaya yönelik düzenlemenin ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

DOĞRULANMAMIŞ HESAPLARDAN PAYLAŞIM YAPILAMAYACAK

Yeni sosyal medya düzenlemesi ile, sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama esas olacak. Kimliği doğrulanmamış hesaplardan paylaşım yapılamayacak.

"BİR YAZI YAYINLAYACAKSA KİMLİĞİ BELLİ OLACAK"

Bakan Gürlek, "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa ya da bir yazı yayınlayacaksa kimliği belli olacak. Sahte hesapla ya da yurt dışından bir 'fake' hesapla bunu yapamayacak" dedi. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından sürece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun dahil olacağı bildirildi.

GEÇİŞ SÜRECİ VE HESAP DOĞRULAMA

Yeni sistemde bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içinde kullanıcıların hesaplarını gerçek kimlikleriyle doğrulamaları gerekecek. Gürlek, doğrulama yapılmaması halinde sahte hesapların kapatılacağını söyledi. Ayrıca düzenlemenin yalnızca Türkiye içindeki kullanıcıları değil, yurt dışındaki vatandaşları da kapsayacağı ifade edildi. Yurt dışında yaşayan kullanıcılar için pasaportla doğrulama yapılabileceği, cep telefonuna gönderilecek doğrulama mesajıyla sürecin tamamlanacağı belirtildi.

"KLAVYE DELİKANLILIĞI" VE CEZAİ SORUMLULUK

Bakan Gürlek, yapılacak düzenlemenin "itibar suikastı" ve "klavye delikanlılığı" olarak nitelendirilen anonim saldırıların önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı. Yeni sistemle birlikte, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda kimliği açık olan kişilerin cezai sorumluluğunun da netleşeceğini belirten Gürlek, bir kişiyi hedef gösteren ya da suç teşkil eden paylaşım yapan kullanıcıların doğrudan hukuki süreçle karşılaşabileceğini ifade etti.

