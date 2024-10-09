Bahçeşehir Üniversitesi 'Navi İda' Takımı TEKNOFEST'te Ödül Aldı

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden 11 öğrencinin oluşturduğu 'Navi İda' takımı, 'TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı' yarışmasında, 'En Özgün Yazılım' ödülünü alma başarısı gösterdi. Otonom cihazların savunma sanayisi ve sivil hayatta her geçen gün önemini artırdığı günümüzde öğrencilerin hedefinde projelerini geliştirmek ve gelecekte dünyada ses getirecek başarılara imza atmak var.

Otonom araçların önemi her geçen gün artarken, düzenlenen yarışmalar gençlerin bu alana ilgisini daha fazla çekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde okuyan 11 öğrencinin oluşturduğu "Navi İda" takımı aldıkları eğitimle, otonom cihaz yapma becerilerini geliştirerek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) İnsansız Deniz Aracı yarışmasında, 'En Özgün Yazılım' ödülünü alma başarısı gösterdi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda tamamlanan projenin takım liderliğini mekatronik öğrencisi Aslı Gönül Ansen yaptı. 'Navi İda' adını verdikleri takım 3 ekip halinde çalıştı. Projenin mekanik kısmını Utku Özcan, Can Kanat yaparken, elektronik ekipte Metehan Karaaslan, Ömer Taha Serin ve Ural Varoğlu yer aldı. Yazılımdaysa Semih Vicir, Selim Hacıömeroğlu, Ahad Aydın ve Mustafa Sepen görev yaptı. Takımın sosyal medyasını ise Lila Kayıran yönetti.

'PROJE TAKIMLARIMIZI DESTEKLİYORUZ'

Elde edilen başarıda önemli paya sahip isimlerden biri olan Öğretim Görevlisi Sinan Yiğit, takımın danışmanlığını yapıyor. Elde edilen başarı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Yiğit, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtirken; güvenlikten lojistiğe, tarımdan, savunma sanayisine kadar birçok alanda önemi artan otonom araçlarla ilgili alınan başarının önemli olduğunu belirtti. Bu tür başarıların sadece Bahçeşehir Üniversitesi için değil Türkiye adına da önemli olduğunu söyleyen Yiğit, sözlerine şöyle devam etti:

"Bahçeşehir Üniversitesi olarak bu teknolojik ilerleme sürecinin bir parçası olmak adına otonom kara, hava ve deniz araçlarının yarıştığı önemli organizasyonlara katılan proje takımlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Öğrencilerimize üniversitemiz robotik laboratuvarlarında sağladığımız çalışma alanı, teknik ekipman ve akademik mentorluk desteği ile yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için gereken imkanları sunmaktayız. Bu çerçevede, insansız deniz aracı takımımız Navi İda, bu sene katıldığı yarışmada 'En Özgün Yazılım' ödülünü alarak büyük bir başarı elde etti. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

'GELECEKTE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ'

Yazılım alanında oluşturdukları farklılıkla dikkat çeken takımının lideri Aslı Gönül Ansen ise yazılımda yapay zeka teknolojilerini kullandıklarını belirterek "Navi İda takımını, hem kendimizi geliştirmek hem de inovasyona dayalı projeler üretmek amacıyla kurduk. Takımımızın mekanik ekibi, aracımızın tasarımını bilgisayar tabanlı teknik çizim programları kullanarak gerçekleştirdi ve dayanıklılık hesaplamalarını tamamladı. Elektronik ekibimiz, seçtiğimiz elektronik bileşenleri araca entegre ederek sistemin sorunsuz çalışmasını sağladı. Yazılım ekibimiz ise bilgisayarlı görü, yol bulma algoritmaları ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak aracın tam otonom hareket etmesini sağladı. Ayrıca, Robot İşletim Sistemi (ROS) aracılığıyla geliştirdiğimiz algoritmaların hem kendi içlerinde hem de diğer elektronik parçalarla kusursuz bir uyum içinde çalışmasını sağladık. Gelecekte üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası çeşitli yarışmalarda temsil etmenin yanında projemizi Ar-Ge süreçleriyle geliştirerek otonom araçların yarattığı dönüşümün etkin bir parçası olmayı hedefliyoruz" dedi.