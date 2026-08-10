BAE'ye büyük siber saldırı girişimi engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan ülkenin havacılık, enerji ve eğitim sektörlerini hedef alan siber saldırıların başarılı bir şekilde engellendiği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Siber Güvenlik Konseyi (CSC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin havacılık, enerji ve eğitim sektörlerini hedef alan siber saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıların başarılı bir şekilde engellendiği kaydedilen açıklamada, kritik altyapı ve hizmetlerde aksamaların önlendiği aktarıldı. Ulusal siber güvenlik sistemlerinin, saldırganların hedeflerine ulaşmadan veya temel operasyonların sürekliliğini etkilemeden önce izinsiz girişlerden önceden tespit ederek engellediği kaydedildi. Saldırıların, dijital altyapıyı ihlal etme, operasyonel sistemleri ve kullanıcı hesaplarını tehlikeye atma ve hassas operasyonel verilere erişme girişimleri de dahil olmak üzere çok sayıda yöntemi içerdiği kaydedildi. Ayrıca yetkililer, etkilenen kuruluşların ağlarına giriş noktası olarak kullanıcıları istismar etmek üzere tasarlanmış hedefli kimlik avı kampanyaları da tespit etti.

Konsey açıklamasında, ulusal siber güvenlik ekiplerinin saldırgan girişimleri hızlıca belirlediğini, saldırı yollarının ve güvenlik ihlali göstergelerinin takip edildiği ve tehditleri engellemek ve olası yayılımı engellemek için gerekli teknik önlemlerinin uygulandığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Siber Güvenlik Konseyi açıklamasında, olayın ülkenin kritik ulusal altyapıyı korumak ve temel hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için gelişmiş siber savunma yeteneklerine yaptığı sürekli yatırımı gözler önüne serdiği vurgulandı.

Saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiğine ya da kimlerin dahil olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı