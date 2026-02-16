Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi

Bir genç kadın, sosyal medyada sahte bir kadın profili oluşturarak öz babasını tuzağına düşürdüğünü itiraf etti. Babasıyla bu sahte hesap üzerinden iletişime geçen kadın, kısa sürede babasından toplamda 65 bin lira para almayı başardı.

BABASINI 65 BİN LİRA DOLANDIRDI

Yaptığı paylaşımda durumu soğukkanlılıkla anlatan genç kadın, olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından büyük tepki topladı.

"ANNEM HASTA SANIP ÜZÜLÜYOR"

Dolandırıcılık olayının ardından babasının içine kapandığını belirten kadın, "Babam evde yemeden içmeden kesildi, annem ise onun gerçekten hasta olduğunu sanıp üzülüyor" ifadelerini kullandı.