Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi
Bir kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte kadın profili açarak babasının 65 bin lirasını aldığını açıkladı. Kadının, "Babam evde yemeden içmeden kesildi, annem de hasta olduğunu sanıp üzülüyor." sözleri pes dedirtti.
- Bir genç kadın, sosyal medyada sahte bir kadın profili oluşturarak babasından 65 bin lira para aldı.
- Olay sosyal medyada yayıldıktan sonra büyük tepki topladı.
- Dolandırıcılık sonrası babası yemeden içmeden kesildi ve annesi onun hasta olduğunu sanıyor.
Bir genç kadın, sosyal medyada sahte bir kadın profili oluşturarak öz babasını tuzağına düşürdüğünü itiraf etti. Babasıyla bu sahte hesap üzerinden iletişime geçen kadın, kısa sürede babasından toplamda 65 bin lira para almayı başardı.
BABASINI 65 BİN LİRA DOLANDIRDI
Yaptığı paylaşımda durumu soğukkanlılıkla anlatan genç kadın, olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından büyük tepki topladı.
"ANNEM HASTA SANIP ÜZÜLÜYOR"
Dolandırıcılık olayının ardından babasının içine kapandığını belirten kadın, "Babam evde yemeden içmeden kesildi, annem ise onun gerçekten hasta olduğunu sanıp üzülüyor" ifadelerini kullandı.