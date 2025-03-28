Azerbaycanlı Öğrenciler Uzay Kampı Türkiye'de Eğitim Aldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Ege Serbest Bölgesi'ndeki Uzay Kampı Türkiye'de Azerbaycanlı öğrencilere eğitim verildiği bildirildi.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, Uzay Kampı Türkiye ve Azerbaycan Uzay Ajansı Azercosmos'un işbirliğiyle düzenlenen özel programda 25 öğrenci ile 3 öğretmene uzay teknolojileri eğitimi verildi.

Uzay teknolojilerini yakından öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, astronot simülatör eğitimleri, Mars'ta kolonileşme, Ay'a uçuş simülasyonları gibi etkinliklere katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Azerbaycan Uzay Ajansı Azercosmos'un Uzay Akademisi Müdürü İmran Mukhtarov, Uzay Kampı Türkiye programının Azerbaycanlı öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökerek gerçek bir uzay deneyimi yaşamalarını sağladığını belirtti.

İşbirliğinin sadece bireysel gelişim değil aynı zamanda 2 ülke arasında bilimsel diplomasinin güçlü bir örneği olduğunu bildiren Mukhtarov, geleceğin bilim insanlarını ve uzay liderlerini yetiştirmek için bu tür stratejik ortaklıkları artırmanın en büyük öncelikleri olduğunu kaydetti.