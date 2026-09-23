Aydın Güzelhisar İlkokulu öğrencileri Duman Avcıları'yla TEKNOFEST'te ilk 26'ya girdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Güzelhisar İlkokulu öğrencileri Batuhan Kayahan ve Uhud Ayeş'in hazırladığı "Duman Avcıları-Yangın Esnasında Temiz Hava, Güvenli Kaçış" projesi, TEKNOFEST Türkiye Finali'nde ilk 26 proje arasında yer aldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik Kategorisi'nde yarışan proje, Türkiye genelinden yapılan 3 bin 736 başvuru arasından finale kalan 26 proje arasına girmeyi başardı. Öğrenciler, danışman öğretmenleri Kübra Arvas Durmuş rehberliğinde geliştirdikleri çalışan prototipi final değerlendirmesinde jüriye sundu. Yangın sırasında oluşan yoğun dumanın tahliye edilmesini ve temiz hava koridoru oluşturularak insanların daha güvenli şekilde kaçışını sağlamayı hedefleyen proje, özellikle yangın anlarında duman kaynaklı risklerin azaltılmasına odaklanıyor. İlkokul öğrencilerinin geliştirdiği proje, TEKNOFEST Türkiye Finali'nde değerlendirmeye alınırken, Batuhan Kayahan ve Uhud Ayeş de hazırladıkları prototiple Aydın'ı temsil ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı