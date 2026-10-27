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Aydın birincisi Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, Gaziantep'te Aydın'ı temsil ediyor

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Aydın birincisi Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, Gaziantep'te Aydın'ı temsil ediyor
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Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, aile içinde söylenmeden öğretilen davranışları ele alan projesiyle Aydın il birincisi oldu. Bankı, 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında Gaziantep'te Aydın'ı temsil ediyor.

Aydın birincisi olan projesiyle 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne katılan Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, Gaziantep'te Aydın'ı temsil ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde eğitim gören Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Bade Bankı, aile içinde sözlü olarak ifade edilmeden aktarılan davranışları ele alan projesiyle uluslararası bilim ve kültür şenliğinde Aydın'ı temsil ediyor. Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, danışman öğretmeni Aynur Sezici Yılmaz rehberliğinde hazırladığı "Sessiz Değerler: Ailede Söylenmeden Öğretilen Davranışlar" adlı projeyle Aydın il birincisi oldu. Elde ettiği başarıyla 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne katılmaya hak kazanan Bankı, Gaziantep'te düzenlenen organizasyonda projesini tanıtıyor. Aile içinde çocuklara yalnızca sözlerle değil, davranışlar ve günlük yaşam pratikleriyle de aktarılan değerleri konu alan proje, öğrencinin bilimsel araştırma ve kültürel değerler üzerine çalışmalarını ortaya koyuyor. Söke BİLSEM tarafından yapılan paylaşımda, Aydın'ı uluslararası organizasyonda temsil eden öğrenci Bade Bankı ve danışman öğretmeni Aynur Sezici Yılmaz tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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