Ay'a gidecek astronot sayısı artıyor: NASA ortağını seçti!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), Artemis uzay programı ile uzun süre sonra yeniden Ay'a insanlı uçuşu yapmayı hedefliyor. Kurum, görev planı kapsamında ilk üç hedefini belirledi. Görevin illk adımı olan Artemis 1, iki gün önce başarıyla fırlatılmıştı.

Nasa, ikinci astronot grubunu Ay'a taşımak için Starship roketini seçti

Artemis'in ilk adımı, birçok kez ertelemeye maruz kalmıştı. Arka arkaya iptallerin ardından Artemis 1 görevi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma ile gerçekleştirildi. Orion uzay aracı, 3 aşamadan oluşacak Artemis görevlerini üstleniyor. Ancak Nasa, SpaceX'in programdaki görevini arttırıyor.

Nasa, ikinci astronot grubunu Ay'a göndermek için SpaceX'e ait olan Starship'i seçti. Uzay ajansı, Artemis 3 için de Elon Musk'ın uzay şirketini tercih etmişti. Öyle ki Artemis 3, programın Ay'a ayak basma evresini kapsıyor. Son anlaşma ise Artemis 3 evresindeki ikinci yolcu gemisi üzerine yapıldı.

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SpaceX'in NASA ile sözleşmesi 2,9 milyar dolar değerindeydi. Ancak son anlaşma ile bu değer artış gösteriyor. NASA, ikinci astronot grubunu Ay'a taşımak için bütçeye 1,15 milyar dolarlık ekleme yaptı. Starship aya iniş aracının 2025 yılında ilk kez Ay'a astronot götürmesi bekleniyor.

Artemis 1, diğer adımlar için öncü niteliği taşıyor. Bu ilk adım, Artemis 2 programı ile Ay'ın yörüngesine mürettebatlı bir uçuş öncesi roketleri ve sistemleri test etmek için öncü niteliğinde. İkinci program da başarılı geçerse NASA, Artemis 3 ile Ay yüzeyine mürettebatlı bir iniş yapacak. Bu seferleri 2028 kadar tamamlamak isteyen NASA, Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurmak istiyor. Devam eden süreçte bu kez Mars'a ilk insanlı yolculuğu yapmak için kolları sıvayacak.

Sizce Artemis başarılı olur mu? Olası Mars'a gitme fikri sizde merak uyandırıyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz..